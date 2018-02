Výbor Kongresu odsúhlasil zverejnenie správy demokratov o ruskej kauze

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. februára (TASR) - Výbor americkej Snemovne reprezentantov pre tajné služby v pondelok večer jednomyseľne odsúhlasil zverejnenie správy demokratov vyvracajúcej obvinenia, že Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zneužil svoje právomoci počas preverovania podozrení z ruského zasahovania do predvlaňajších prezidentských volieb v USA.Oznámil to demokratický člen zmieneného výboru Adam Schiff. Americký prezident Donald Trump má teraz päť dní na to, aby rozhodol o tom, či zverejnenie 10-stranového dokumentu odobrí, informovala spravodajská stanica CNN.Tajná správa demokratických kongresmanov údajne vyvracia kľúčové obvinenia zverejnené v správe republikánov zo zmieneného výboru, ktorej odtajnenie povolil Trump uplynulý piatok. V tej sa uvádza, že FBI sa zneužitia právomocí dopustila, keď pri vyšetrovaní údajných ruských zásahov do volieb požiadala o sledovanie Trumpovho poradcu Cartera Pagea na základe nepodložených informácií.Samotný Trump vyhlásil, že republikánska správa ho úplne zbavuje viny vo federálnom vyšetrovaní ruského zasahovania do predvlaňajších prezidentských volieb v USA. Podľa demokratov je však správa republikánov nepresná a zavádzajúca. Proti jej minulotýždňovému zverejneniu pritom okrem demokratov ostro namietala aj FBI a americké ministerstvo spravodlivosti.K schváleniu odtajnenia demokratickej správy došlo až na druhý pokus. Republikánmi vedený výbor totiž minulý týždeň zverejnenie správy zablokoval.Republikáni sa však podľa Schiffa ocitli, takže napokon boli nútení zmeniť svoje rozhodnutie. Podľa Schiffa bude teraz pre Trumpovu administratívuodtajnenie demokratickej správy nepovoliť.