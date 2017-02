Výbor nebude riešiť Daňov podnet voči prezidentovi A. Kiskovi

Slovenský prezident Andrej Kiska, archívne foto. Foto: TASR/ MTI Foto: TASR/ MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií nebude riešiť podnet voči prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, ktorý podal aktivista Martin Daňo. Poslanci vo výbore neprijali uznesenie.povedal predseda výboru Martin Poliačik (SaS).Podľa neho ústavný zákon porušený nebol.ale bol za konanie, aby sa v ňom následne poslanci uzniesli na nejakom riešení, ktoré by používali do budúcnosti. Nie je totiž vylúčené, že takéto podnety sa budú množiť.Poslanci na výbore varovali pred podnetmi na základe statusov na sociálnych sieťach. Treba pri nich byť podľa poslancov opatrný, lebo výbor môžu zbytočne zahltiť.poznamenal Poliačik s tým, že by bolo treba riadne zadefinovať reklamu a kedy ju verejný funkcionár robí.Po opatrnosti pri týchto podnetoch volá aj Boris Kollár (Sme rodina), ktorý síce nie je člen výboru, ale na rokovaní bol.upozornil s tým, že dôležité je zisťovať, či má verejný funkcionár zo svojho konania prospech.Poslanci súhlasili. Podpredseda výboru Juraj Blanár (Smer-SD) tiež upozornil na možné paralyzovanie výboru. Aj on hovorí o potrebe dôkladného zadefinovania konania, ktoré je v prospech nejakej firmy a ktoré je len priateľské a verejný funkcionár z neho nemá prospech.zdôraznil.Peter Kresák z Mosta-Híd vyzval poslancov, aby rozlišovali, či verejný funkcionár koná sám aktívne a propaguje tým nejakú značku, alebo nie je aktívny a nie vlastným pričinením sa napríklad objaví v nejakom videu.