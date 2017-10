Výbor neukončil konanie voči Kiskovi, chce počuť stanovisko KTAG

Andrej Kiska, ilustračné foto Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Bratislava 18. októbra (TASR) - Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií neukončil konanie voči prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Poslanci chcú ešte počuť stanovisko spoločnosti Kiska Travel Agency (KTAG). Rozhodli o tom na dnešnom rokovaní výboru.Konanie voči Kiskovi sa týka prípadu financovania jeho prezidentskej kampane. Prezident mal výboru povedať, či existuje pohľadávka medzi ním a firmou KTAG, a ak áno, prečo ju neuviedol v majetkovom priznaní. Ak taká pohľadávka existovala počas jeho výkonu funkcie prezidenta SR a on ju nepriznal, porušil tým ústavný zákon o konflikte záujmov.Kiska sa poslancom vyjadril, ale koalícii to nestačí.myslí si Róbert Puci (Smer-SD), ktorý navrhol pýtať stanovisko ešte aj od spoločnosti KTAG, čo poslanci odobrili. Ondrej Dostál z klubu SaS, naopak, navrhoval konanie zastaviť, keďže podľa neho je prezidentovo vyjadrenie postačujúce.Podnet voči Kiskovi prišiel po tom, ako nedávno viaceré médiá dostali do redakcie anonym a na základe neho informovali, že spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej majiteľmi sú prezident Kiska s bratom Jaroslavom, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Zistili, že si skrátila dane z príjmu za rok 2014 o 27.000 eur, prípad mal súvisieť aj s financovaním Kiskovej volebnej kampane. Podobný email dostala aj redakcia TASR.Firma to uznala, oľutovala a daň doplatila. Skutok tak nie je vnímaný ako trestný čin. Kiska na tlačovej konferencii (12.9.) vysvetlil, že daňový úrad mal iný názor ako firma KTAG na zaúčtovanie položky. Podobné prípady sú podľa hlavy štátu bežné, on osobne nemá čo skrývať.