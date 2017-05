Výbor NRSR posunul do voľby šéfa RTVS 8 kandidátov, prvé kolo 15. júna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica

Či už má koalícia dohodu na spoločnom kandidátovi, predseda výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD), zatiaľ ešte nevie.

povedal.

Výbor zároveň zaviazal Radu RTVS, aby zaslala stanovisko k medializovaným informáciám o odmenách pre manažérov tohto verejnoprávneho média. Rada sa má vyjadriť do 12. júna.

dodal Jarjabek.

Bratislava 30. mája (TASR) - Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá dnes posunul do júnovej voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) osmičku kandidátov. Norbert Majer, ktorý sa na verejnom vypočutí nezúčastnil, kandidovať nemôže.Poslanci Národnej rady SR si tak budú vyberať z ôsmich uchádzačov, ktorá splnila všetky podmienky. Na prvom kole voľby, ktoré sa uskutoční 15. júna, sa zúčastnia Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky. Ak v prvom kole nezíska žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, najlepší dvaja postúpia do druhého kola. To sa uskutoční 22. júna."Dnes bola Koaličná rada, určite sa bavili aj o generálnom riaditeľovi RTVS, aj pozerali tento prenos. V tejto chvíli ale nemám žiadne informácie a dúfam, že ich budem mať čo najskôr,""Následne zvolám výbor, aby sme si to vyhodnotili,"