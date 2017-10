Výbor o odmene pre Bžána nerokoval, opozícia zvolá mimoriadne plénum

Ilustračné fotoFoto: TASR Ilustračné fotoFoto: TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Mimoriadny Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, ktorého zasadnutie iniciovala opozícia, sa dnes napokon odmenou pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána nezaoberal. Na rokovanie totiž neprišli koaliční poslanci ani minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Dostavilo sa len päť členov opozície, výbor tak nebol uznášaniaschopný.Sólymos poslal ospravedlnenie, Žiga podľa opozície na pozvánku nijako nereagoval. Z koaličných poslancov sa ospravedlnili len Maroš Kondrót a Michal Bagačka (obaja Smer-SD).Opozícia chcela na rokovaní počuť vysvetlenie, prečo štát zaplatí Bžánovi za zastupovanie štátu v súdnom spore o Vodné dielo Gabčíkovo (VEG) milióny eur. Pôvodne sa hovorilo o odmene 64 miliónov eur, po vzájomnej dohode sa znížila na 17,6 milióna eur. Keďže výbor bol paralyzovaný, opozícia ešte dnes dozbiera potrebných 30 podpisov a iniciuje mimoriadne zasadnutie pléna. Tam chce žiadať vyvodenie zodpovednosti za túto kauzu. Ak koalícia neschváli program, opozícia podá návrh na odvolanie Petra Žigu. V takom prípade sa už bude musieť diskutovať.povedal člen výboru Karol Galek (SaS). Zároveň zacitoval slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z roku 2015, kedy o riaditeľovi Slovenských elektrární (SE), ktorý podával na Slovensko žalobu, predseda vlády povedal, že nemá žiadne relevantné argumenty a suma je vycucaná z prsta.Jozef Viskupič (OĽaNO) dnešné konanie Žigu odsúdil.odkázal. Viskupič zároveň pripomenul slová šéfa spoločnosti MH Manažment Branislava Bačíka z 29. septembra, kedy na tlačovej konferencii vyhlásil, že Bžánovi sa žiadne miliónové sumy vyplácať nebudú.dodal.Bačík sa dohodol s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána na znížení odmeny na maximálnu výšku 2,5 percenta z pôvodných 11 percent. V medzinárodnej arbitráži medzi štátom a Enelom (Slovenské elektrárne) vyhral štát zastúpený spoločnosťou MH Manažment spor o 705,6 milióna eur a nebude ich musieť zaplatiť. Ďalších takmer 600 miliónov eur Slovensko získa počas budúcich 21 rokov, keď bude môcť prevádzkovať VEG namiesto spoločnosti Enel, ktorá dostala vodnú elektráreň do prenájmu počas nevýhodnej privatizácie v roku 2006.Bačík vysvetlil, že 2,5 percenta zo 705,6 milióna eur predstavuje 17,64 milióna eur, od ktorej sa následne odpočítajú už zaplatené úkony advokátovi (4,9 milióna eur) a trovy konania, ktoré sú uplatnené vo výške 12,7 milióna eur. To znamená, že ak budeme 100-percentne úspešní pri trovách konania (12,7 milióna eur), prakticky by všetky ďalšie náklady na odmenu advokáta zaplatili Slovenské elektrárne.uviedol Bačík a dodal, že MH Manažment považuje dosiahnutú dohodu za výhodnú nielen pre túto štátnu firmu, ale aj pre Slovenskú republiku.Žiga zobral informáciu o znížení odmeny na vedomie.uviedol pre TASR hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano. V tejto chvíli podľa neho rezort očakáva stanovisko Slovenskej advokátskej komory, ktorú minister požiadal o vyjadrenie k výške odmeny, ako aj výsledky ministerskej kontroly. Následne sa rozhodne o ďalšom postupe.