Výbor odobril vyslanie vojakov na výcvikovú misiu do Pobaltia

Bratislava 26. januára (TASR) - Slovenskí vojaci budú v rámci spoločnej výcvikovej misie krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Pobaltí v tomto roku pôsobiť v Lotyšsku. Do tejto krajiny ich pôjde do 152. Vyslanie vojakov dnes odobril Zahraničný výbor NR SR, posledné slovo bude mať parlamentné plénum.Slovenskí vojaci by mali byť v Lotyšsku od apríla do júna.uviedlo ministerstvo obrany v dôvodovej správe.Vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia avizoval minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) na júlovom summite NATO vo Varšave. Ako prví by v tomto regióne mali pôsobiť českí vojaci, následne slovenskí, maďarskí a nakoniec poľskí.Gajdoš na summite uviedol, že táto výcviková misia bude nadväzovať na posilňovanie východného krídla NATO. Lídri členských krajín aliancie totiž na summite odsúhlasili plán na nasadenie štyroch práporov v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku.