Výbor parlamentu odmietol výhrady prezidenta ku štátnej službe

Peter Kresák Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR dnes o jediný hlas nepodporil pripomienky prezidenta Andreja Kisku k novele zákona o štátnej službe. Odporúčanie plénu odobriť právnu normu v pôvodnom znení však výbor nedal, keďže v hlasovaní sa na stranu opozície pridal Peter Kresák (Most-Híd).Kiska zákon o štátnej službe vrátil do parlamentu a poslancom navrhol, aby ho pri opätovnom prerokovaní schválili so zmenami. Prezident totiž tvrdí, že novela zvýhodňuje Kanceláriu NR SR.Základným cieľom zákona je zefektívniť fungovanie štátnej služby založenej na odbornosti, nezávislosti a nestrannosti. Podľa Kisku však schválením doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní došlo k niekoľkým zásadným zmenám, ktoré narúšajú vyváženosť postavenia niektorých zákonom zriadených kancelárií.Doterajšie postavenie týchto kancelárií – Kancelárie NR SR, Kancelárie prezidenta, Kancelárie Ústavného súdu, Kancelárie verejného ochrancu práv a Najvyššieho kontrolného úradu – bolo v otázke kontroly dodržiavania zákona o štátnej službe i odmeňovania štátnych zamestnancov rovnocenné. A Kiska tvrdí, že by to malo byť zachované aj v budúcnosti.argumentuje hlava štátu v odôvodnení vrátenia zákona.odkázal Kiska, podľa ktorého sa schválením zmien doterajšia rovnováha medzi kanceláriami narušila tým, že sa zvýhodnilo vo viacerých aspektoch postavenie Kancelárie NR SR. Podľa prezidenta Andreja Kisku je toto zvýhodnenie neodôvodniteľné a neprimerané.Konkrétne ide o odlišné pravidlá pre Kanceláriu NR SR oproti iným kanceláriám pri kontrole dodržiavania zákona o štátnej službe, pri ustanovení podrobností o výberových konaniach a pri platových tarifách štátnych zamestnancov. Andrej Kiska to považuje za neodôvodnené rozlišovanie medzi služobným úradom, ktorým je Kancelária Národnej rady a služobnými úradmi, ktorými sú kancelárie ďalších uvedených ústavných orgánov, pričom doterajšia právna úprava rešpektovala nezávislé a rovnocenné postavenie jednotlivých zložiek moci.Cieľom samotného zákona z dielne Úradu vlády SR je zabezpečiť odpolitizovanú štátnu správu. V záujme skvalitnenia výkonu štátnej služby sa má zriadiť Rada pre štátnu službu, ktorá má byť nezávislým koordinačným a monitorovacím orgánom. Jeho základnou úlohou bude ochrana princípov, na ktorých je štátna služba budovaná a dohľad nad dodržiavaním etického kódexu štátneho zamestnanca.