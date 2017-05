Výbor rozhodne 9. júna, či naraz určí dejiská olympiád 2024 a 2028

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 19. mája (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rozhodne 9. júna, či Parížu aj Los Angeles naraz pridelí usporiadateľské práva na OH 2024, resp. 2028. Exekutíva organizácie sa stretne v Lausanne, kde prediskutuje proces kandidatúry na tieto podujatia, ako aj zmenu pravidiel pre uchádzačov o ZOH 2026.Členovia MOV vyberú hostiteľa OH 2024 v peruánskej Lime 13. septembra. Okrem francúzskej metropoly a kalifornského mesta neprejavil záujem o nadchádzajúce olympijské hry nikto ďalší. Do úvahy tak prichádza možnosť, že neúspešný kandidát dostane OH 2028. Boston, Hamburg, Rím aj Budapešť odstúpili z boja pod verejným a politickým tlakom. Informovala o tom agentúra AP.