Výbor UKIP vyslovil nedôveru lídrovi strany Henrymu Boltonovi

Londýn 22. januára (TASR) - Lídrovi Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Henrymu Boltonovi vyslovil v nedeľu výkonný výbor jeho strany nedôveru, čím pripravil cestu k jeho potenciálnemu odvolaniu z funkcie v priebehu niekoľkých týždňov. Informovala o tom agentúra DPA.Výbor podľa britskej agentúry PA hlasoval jednomyseľne. To, či Bolton zostane aj naďalej lídrom euroskeptickej UKIP, budú musieť teraz zvážiť členovia strany.uviedol hovorca UKIP.Podľa stanov strany sa toto zhromaždenie členov musí uskutočniť do 28 dní, píše DPA.Bývalý profesionálny vojak a policajný komisár Henry Bolton čelil minulý týždeň výzvam na odstúpenie. Dôvodom bol rasisticky ladený komentár jeho vtedajšej priateľky Jo Marneyovej na adresu americkej herečky a snúbenice princa Harryho Meghan Markleovej. Bolton sa následne s 25-ročnou Marneyovou rozišiel.Spolustraníčku Marneyovú, ktorá sama o sebe hovorí, že je modelkou a herečkou, dočasne vylúčili z UKIP. Stalo sa tak po tom, ako nedeľník Mail on Sunday zverejnil jej textovú správu, v ktorej písala o tom, že Markleová "pošpiní" kráľovskú rodinu.Jo Marneyová sa medzičasom za toto "šokujúce vyjadrovanie" ospravedlnila; dodala však, že jej slová boli vytrhnuté z kontextu.