Výbuch bomby na trhovisku v Thajsku si vyžiadal 3 mŕtvych

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 22. januára (TASR) - Traja ľudia zahynuli a ďalších 18 osôb utrpelo zranenia pri pondelkovom výbuchu bomby v provincii Jalá v južnom Thajsku. Informovala o tom agentúra DPA.Príčinou explózie bolo improvizované výbušné zariadenie umiestnené vo vnútri palivovej nádrže motocykla, ktorý stál zaparkovaný pred trhoviskom v Jalá, 1080 kilometrov južne od Bangkoku. Uviedol to regionálny policajný veliteľ.Obeťami boli občania Thajska - príslušníci budhistického aj moslimského vierovyznania.Zranených po útoku previezli do miestnej nemocnice, kde neskôr traja z nich zomreli.Polícia z útoku podozrieva miestnych separatistických povstalcov.Identita páchateľov nie je známa. Prípad začala vyšetrovať miestna polícia.Vyše 6500 ľudí bolo zabitých a tisíce ďalších zranených od roku 2004, keď sa začalo povstanie za odtrhnutie troch najjužnejších provincií Thajska - Nárátchivát, Pattání a Jalá. Povstalci bojujú za nezávislosť trojice moslimských provincií, zatiaľ čo zvyšok Thajska je prevažne budhistický. Región bol až do anexie Thajskom v roku 1909 nezávislým moslimským sultanátom.