Výbuch motora lietadla v USA asi spôsobila lopatka turbíny

Lietadlo leteckej spoločnosti Southwest Airlines na pristávacej dráhe po núdzovom pristátí na letisku vo Philadelphii 17. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Filadelfia 19. apríla (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) nariadi kontrolu pohonných jednotiek toho istého typu, ako bol letecký motor, ktorého zlyhanie si v utorok vynútilo núdzové pristátie lietadla Boeing 737 spoločnosti Southwest Airlines vo Filadelfii. Pri incidente zahynula jedna žena a ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Federálny úrad pre letectvo uviedol, že v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov vydá nariadenie požadujúce kontrolu niektorých dvojprúdových motorov typu CFM56-7B vyrábaných firmou CFM International.Vyhlásenie FAA prišlo po tom, čo predbežné vyšetrovanie príčin núdzového pristátia Beingu 737 v meste Filadelfia v americkom štáte Pensylvánia naznačilo, že incident spôsobilo odtrhnutie sa lopatky turbíny, v dôsledku čoho došlo k rozsiahlemu poškodeniu motora a jeho krytu. Úlomky z motora zasiahli trup lietadla, pričom došlo k rozbitiu jedného z jeho okien. Lietadlo smerujúce z New Yorku do Dallasu sa v čase nehody nachádzalo vo výške takmer 10.000 metrov a pohybovalo sa rýchlosťou približne 950 kilometrov za hodinu.Prúd vzduchu spôsobený dekompresiou takmer vytiahol z lietadla ženu sediacu pri rozbitom okne. Spolucestujúcim sa ju síce podarilo vtiahnuť späť do kabíny, avšak zranenia, ktoré pri náraze utrpela, boli nezlučiteľné so životom.Úrady neskôr obeť identifikovali ako vedúcu pracovníčku banky a matku dvoch detí z amerického štátu Nové Mexiko Jennifer Riordanovú. Zranenia utrpelo aj ďalších sedem ľudí. Poškodené lietadlo núdzovo pristálo vo Filadelfii.