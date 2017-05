Výbuch nálože v kensko-somálskom pohraničí si vyžiadal tri obete

Ilustračná nímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nairobi 24. mája (TASR) - Životy najmenej troch príslušníkov kenskej polície si dnes vyžiadal výbuch nálože, ktorá vybuchla pod policajným autom. Incident sa odohral v pohraničí so Somálskom.Informovala o tom agentúra AP s tým, že ďalší dvaja policajti utrpeli zranenia. Traja ďalší policajti, ktorí sa tiež nachádzali v aute, vyviazli z útoku bez zranení.K dnešnému incidentu došlo deň po tom, ako kenský policajný prezident Joseph Boinnet oznámil, že islamskí extrémisti zo skupiny aš-Šabáb zvyšujú v Keni svoje aktivity.Vysvetlil, že do Kene zo Somálska pred časom prenikol neznámy počet islamistov, ktorí sú podľa neho zodpovedaní aj za nedávne útoky v okrese Mandera. O život pri nich prišlo päť ľudí.Boinnet uviedol, že aš-Šabáb je v Somálsku pod mohutným tlakom vojakov z misie Africkej únie, ktorí tam vládnej armáde pomáhajú v boji proti povstalcom a podarilo sa im už tieto islamistické milície rozbiť na niekoľko menších skupín. Tie sa snažia prenikať cez hranice a páchať svoje útoky aj v Keni.Kenský policajný prezident vyjadril obavy, že útoky islamistov v Keni by sa mohli zintenzívniť aj v súvislosti s pondelkovým teroristickým útokom v britskom Manchestri, preto vyzval obyvateľstvo na opatrnosť a spoluprácu pri nahlasovaní podozrivých osôb alebo predmetov v blízkosti vládnych budov, policajných staníc či na verejných miestach.