VÝBUCH PRED STANICOU METRA VO ŠVÉDSKU: Dvaja ľudia zranení

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 7. januára (TASR) - Dvaja ľudia utrpeli v nedeľu zranenia pri výbuchu pred vchodom do stanice metra na predmestí švédskeho Štokholmu. Podľa polície je jeden muž vo veku približne 60 rokov zranený vážne.Zodvihol zo zeme predmet, ktorý explodoval. Potom ho odviezli do nemocnice, informoval hovorca polície Sven-Erik Olsson. Ženu-štyridsiatničku taktiež previezli do nemocnice, ale jej zranenia nešpecifikovali, informovali miestne médiá.Polícia uzavrela oblasť v okolí vchodu do stanice metra Varby Gard a incident vyšetruje. Stanicu uzavreli.Denníky Aftonbladet a Expressen uviedli, že výbuch zrejme spôsobil ručný granát, ale hovorca polície tieto správy odmietol komentovať.Stanica Varby Gard sa nachádza na štokholmskom predmestí Huddinge, dodáva agentúra DPA.