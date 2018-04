Výbuch rafinérie vo Wisconsine si vyžiadal jedenásť zranených

Výbuch v rafinérii v americkom štáte Wisconsin, 26. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Superior 26. apríla (TASR) - Najmenej 11 ľudí previezli vo štvrtok do nemocníc po výbuchu, ku ktorému došlo vo veľkej rafinérii v americkom štáte Wisconsin. Informovala o tom agentúra AP.K explózii v ropnej rafinérii Husky Energy v meste Superior došlo okolo 10.00 h miestneho času. Zranených previezli do nemocníc v Superiore a neďalekom meste Duluth v štáte Minnesota.Informácie o rozsahu a charaktere zranení neboli bezprostredne známe. Obete na životoch nehlásili.Budovu rafinérie po explózii zachvátil požiar, po ktorom nariadili evakuáciu ľudí žijúcich v blízkosti rafinérie.Závod vlastní kanadská spoločnosť Husky Energy so sídlom v Alberte. Podľa informácií hasičov v objekte zrejme vybuchla menšia nádrž naplnená ropou alebo asfaltom.