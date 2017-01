Výbuch v Bagdade počas návštevy francúzskeho prezidenta zabil 18 ľudí

Obyvatelia irackého Bagdadu sa pozerajú na zhorený autobus, v ktorom samovražedný útočník odpálil výbušninu. K incidentu došlo 2. januára 2016 na trhu s ovocím a zeleninou vo štvrti Madínat as-Sadr. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 2. januára (TASR) - Najmenej 18 ľudí zahynulo dnes pri bombovom útoku v irackej metropole Bagdad, kde iba niekoľko hodín predtým privítali francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda.Samovražedný útočník odpálil vozidlo naložené výbušninou na trhu s ovocím a zeleninou v štvrti Madínat as-Sadr, pričom podľa predstaviteľa tamojšej polície zasiahol aj skupinu nádenných robotníkov a policajné kontrolné stanovište. Okrem obetí na životoch po útoku hlásia približne 25 zranených.K odpáleniu nálože sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina, podobné útoky však v Bagdade v poslednom období podniká teroristická organizácia Islamský štát (IS). Tá prevzala zodpovednosť aj za sobotňajší samovražedný útok na trhovisku v centre Bagdadu, pri ktorom zahynulo najmenej 28 ľudí. Ďalších najmenej deväť mŕtvych si vyžiadal v nedeľu bombový útok IS na kontrolnom stanovišti južne od Bagdadu.Hollanda počas jednodňovej návštevy Iraku prijal v Bagdade prezident Fuád Masúm a premiér Hajdar Abádí. Francúzsky líder by sa mal následne presunúť do kurdskej samosprávnej oblasti na severe Iraku, kde má na programe stretnutia s miestnymi predstaviteľmi a francúzskymi vojakmi.Francúzsko podporuje iracké sily v boji proti Islamskému štátu, ktorý postupne prichádza o územia obsadené v roku 2014.