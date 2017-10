Vychádza albumový debut Karla Gotta z roku 1965 v špeciálnej reedícii

Karel Gott, archívna snímka. Foto: TASR - M. Borodáčová Foto: TASR - M. Borodáčová

Bratislava 23. októbra (TASR) – V týchto dňoch vychádza remastrovaná verzia prvej LP platne Karla Gotta, ktorá vyšla v roku 1965 pod názvom Zpívá Karel Gott na etikete vydavateľstva Supraphon. Karel Gott bol prvým spevákom v ére československej populárnej hudby, ktorý vydal u nás vinylovú LP platňu. Album Zpívá Karel Gott potom v priebehu ďalších 52 rokov nasledovalo takmer 300 ďalších titulov vydaných po celom svete. Remastrovaný zvuk, rekonštruovaný obal a dokumentačný sprievodný text činí z reedície prvého album Karla Gotta atraktívnu pripomienku polovice šesťdesiatych rokov.Album Zpívá Karel Gott vychádza vo verzii CD aj LP. Ponúka 14 piesní, sú nimi Angelina, Oči sněhem zaváté, Maria, That Lucky Old Sun, Adresát neznámý (From Me To You), Tam, kde šumí proud, Příval pláče (Rawhide), Jezebel, Měsíční řeka (Moon River), Má oči šedé, Kam běží vítr (Red Sails In The Sunset), Poušť, Ptačí nářečí (Oh, Lonesome Me) a Já už vím (I Believe). Na tomto albume je aj vôbec prvá nahraná cover verzia piesne Beatles Adresát neznámý so sprievodom Tanečného orchestra Československého rozhlasu a skupinou Olympic.Album Zpívá Karel Gott bol zostavený zo singlov a EP platní, v tomto prípade z rokov 1964-1965, a dvoch skladieb, vydaných po prvý raz na tomto nosiči. Štrnásť skladieb zachytáva speváka v období spolupráce predovšetkým s veľkými orchestrami (Karel Vlach so svojím orchestrom, Tanečný orchester Československého rozhlasu pod vedením Josefa Vobrubu). Jednorazovou výnimkou je pomoc Olympicu s Adresátom neznámym (From Me To You) z repertoáru Beatles. Album je pestrou mozaikou žánrov: talianska energia v skladbe Angelina, gospel That Lucky Old Sun, ktorý v úplne inom podaní o rok neskôr vydala Hana Hegerová pod názvom Šťastné slunce. Silný nádych country Ptačí nářečí vystriedajú filmové melódie Měsíční řeka z filmu Snídaně u Tiffanyho či Maria z West Side Story. Do celku úplne jasne zapadá aj domáca tvorba: veľký semaforský hit Oči sněhem zaváté, Tam, kde šumí proud, Má oči šedé až po pieseň Poušť. Platňu uzatvára pieseň Já už vím (I Believe) s českým textom Eduarda Krečmara, pieseň, ku ktorej sa spevák rád vracia.Hudobný publicista Pavel Klusák v booklete špeciálnej edície tohto albumu napísal