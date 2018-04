Vychádza druhé dvojčíslo časopisu Romboid

Romboid, ilustračná snímka. Foto: Foto:

Bratislava 11. apríla (TASR) - Pozitívne útočiť na zmysly čitateľa viacerými rovinami a zmenami v koncepcii sa usiluje druhé dvojčíslo časopisu Romboid (č. 3 - 4/2018). Prvou z nich je celková premena grafického vizuálu a loga (už od prvého čísla). Druhou sú nové rubriky a treťou šokujúce ilustrácie renomovaného maliara Roberta Bielika, ktorý v čísle navyše akcentuje svoju umeleckú všestrannosť sériou zaujímavých básní.Po štarte novej rubriky Milana Kupeckého Osobnosti humoru a satiry z minulého čísla sa k čitateľom dostáva ďalšia novinka Na slovíčko s detskou literatúrou od redaktora časopisu, v ktorej na úvod predstavuje fantazijnú trilógiu Terryho Pratchetta o nómoch. Obe nové rubriky sa budú striedať s dvoma staršími, zabezpečujúc tak potrebnú pestrosť obsahu a snahu o neustále zlepšovanie sa - ako o tom informuje aj šéfredaktor Jaroslav Vlnka v editoriále s názvom Premeny časopisu v čase.V čísle nechýbajú stabilné rubriky. V pôvodnej poézii sa čitateľ môže pokochať veršami českej autorky Jany Štroblovej, či našich básnikov Jany Šimulčíkovej a Martina Vlada. Z prekladovej poézie sú to verše srbského básnika Jovana Zivlaka, ktoré preložil Víťazoslav Hronec. Nemôže chýbať ani próza. Číslo začína príbehmi prozaika Milana Zelinku Pikao a iné poviedky. Nasledujú dvaja predstavitelia strednej generácie - Radoslav Matejov s poviedkou Kref a Jaro Vlnka so Spiacim dieťaťom. Našich autorov opäť dopĺňajú preklady. Štyri poviedky poľského autora Zbigniewa Włodzimierza Fronczeka preložil Ivan Jackanin a Zorán Ardamica zase príbeh Pála Száraza Drahokamy šacha.Netradičným spestrením rubriky Konfrontácie sú až tri kritické pohľady na knihu Miesta, čo nie sú na mape od Pavla Rankova. Ponúkli ich kritici Jozef Brunclík, Alexander Halvoník a Vladimíra Komorovská. Zaujať by mohla aj stála rubrika o žánrovej literatúre Literárne "pulp fiction", tentoraz o Upírovi v slovenskej fantastike z pera Kataríny Čavojovej. Aktuálny Romboid prináša aj ďalšie odborné články. Ladislav Franek píše o Živom mieste komparatistiky v kultúrnom dialógu, teatrologička Zuzana Bakošová Hlavenková o Ceste míma alebo osemdesiatke v pohybe a Ľubomír Ďurovič ponúka svedectvo s názvom Ako som navrhol Nobelovu cenu Jaroslavovi Seifertovi.Rubrika GPS je venovaná prekladovej tvorbe laureáta Ceny P. O. Hviezdoslava Zvonka Taneského. Nechýbajú Knihy mesiaca Iva Pospíšila a Archívny výber V. Komorovskej. V rubrike Recenzie sa čitatelia dozvedia napríklad o románe Evy Maliti Fraňovej Kustódi/Arianina kniha (Etela Farkašová), o básnickej zbierke Jany Bodnárovej Uprostred noci sa chcem ísť prejsť (Martin Navrátil), o krutých poviedkach Haralda Stiffela Lenka a sedem psychopatov (neuveriteľné a kruté poviedky) (Hana Guzmická), o novej "dolnozemskej" básnickej knihe I. M. Ambruša Šelestenie slov (Patrik Šenkár) či o knižnej novinke slávneho Japonca Harukiho Murakamiho Slon mizne (Daniela Petríková) a o ďalších literárno-kultúrnych témach.