Vychádza kniha Dobrodruh Saša z pera Štefana Nižňanského

Bratislava 3. februára (TASR) – Knižka s názvom Dobrodruh Saša z pera Štefana Nižňanského prichádza na pulty slovenských knižných obchodov. Za účasti autora aj protagonistu knižky Alexandra Moskalina ju vo štvrtok večer (2. 2.) predstavilo v bratislavskom Véčku vydavateľstvo Stefany. Do života ju uviedol Moskalinov priateľ z detstva, známy gitarista František Griglák.Táto kniha prináša neuveriteľné príhody bratislavského dobrodruha, kráčajúceho sprvu ľahkovážne životom po úzkom mantineli, z ktorého mohol padnúť do priepasti kriminality, zločinu, zatratenia. Osobne sa poznal a stretával s mnohými vekslákmi, pašerákmi a viacerými bossmi bratislavského podsvetia. Podozrievali ho a vyšetrovali kvôli príprave atentátu na Brežneva, za vyhrážanie a bitku, pre pašovanie a predaj heroínu i za kupliarstvo.Za železnú oponu utieklo z ČSSR viacero ľudí, no tentoemigroval až trikrát. A hoci sa po Novembri 1989 vrátil zo Švajčiarska, už ako úspešný a majetný podnikateľ, za hranice Slovenska musel utekať opäť z politických dôvodov. A to v čase, keď v roku 2002 oslavovala celá krajina zlatý úspech našich hokejistov. Jeho život sa doslova vznáša medzi zemou a nebom, ku ktorému sa v dospelosti priblížil naplnením chlapčenských snov a túžob o lietaní.Súčasťou knihy je DVD s filmom Oblaky v dlani. Dokumentuje príbeh chlapíka, čo dokázal vytiahnuť vyradenú hrdzavejúcu vojenskú stíhačku z buriny, aby jej vdýchol nový život a aby sa sám vzniesol na jej krídlach k výšinám.uviedol pre TASR Moskalin.povedal pre TASR Nižňanský.