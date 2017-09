Vychádza kniha T. Bollingera Pravda o rakovine

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. septembra (TASR) – Pravda o rakovine je názov knižnej novinky z pera Tya Bollingera, s ktorou prichádza na slovenský knižný trh vydavateľstvo Tatran.Ty Bollinger v priebehu jedného desaťročia stratil pre rakovinu siedmich členov svojej rodiny. To bol podnet, aby sa pustil do štúdia a zhromaždil všetky informácie o spôsobe liečby tejto choroby. Z rozhovorov s lekármi, vedcami a pacientmi autor zostavil jasný obraz, čo je rakovina, ako ju liečiť a ako jej predchádzať. Opisuje prírodné metódy, ktoré posilnia našu imunitu, stimulujú telo a pomôžu v boji s chorobou.V dnešných časoch táto zákerná choroba už nepredstavuje hrôzu, hoci sa ešte vždy nedá stopercentne vyliečiť. Prečo niektorí ľudia ochorejú na rakovinu a iní nie? Čo majú s rakovinou spoločné mýty aj politici - ako si farmaceutické koncerty vytvorili z liečby choroby mnohomiliardový biznis? Škodia ľuďom niektoré metódy viac ako samotná rakovina? To sú otázky, na ktoré sa Bollinger v ambicióznej knihe pokúša odpovedať.Autora neuspokojili súčasné liečebné postupy a vysvetlenia. Čitateľa berie na cestu históriou lekárskej vedy a na základe stáročnej manipulácie a vedeckého zneužívania znalostí ukazuje, kam sme dnes dospeli v liečbe rakoviny.Kniha môže pomôcť ľuďom, ktorí čelia diagnóze rakoviny, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri rozhodnutiach o ďalšom liečebnom postupe. Pacientom, ktorí podstupujú konvenčnú liečbu, môže podporiť zdravie počas chemoterapie či ožarovania.TASR informovala Lucia Mládeková z vydavateľstva Tatran.