Vychádza kriminálny román Čierny rok – Vojna mafie z pera J. Kariku

Na archívnej snímke spisovateľ Jozef Karika Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Kriminálna dráma Čierny rok – Vojna mafie z pera domáceho autora Jozefa Kariku prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. Za účasti autora ho v stredu večer (25.10.) predstavilo vydavateľstvo Ikar. Do života ju uviedli herec a politik Milan Kňažko spolu s publicistom a komentátorom Mariánom Leškom.Rozpolteného mafiánskeho bossa Petra Štarcha čaká najhorší rok v živote. Štarch pomáha najlepšiemu kamarátovi sprivatizovať veľkú továreň. Lenže o miliardový majetok má záujem aj mocný a nemilosrdný oligarcha, ktorý ide cez mŕtvoly. Plachý drogový priekupník Zolo Čonka rozširuje svoje impérium a sníva o medzinárodnom biznise. Naráža na prekážky, z ktorých najväčšou môžu byť jeho vlastní bratia. Skorumpovaný úradník Alexander Vokoš rozohráva čoraz nebezpečnejšiu hru a preniká až k všemocnému premiérovi, ktorý stráca pôdu pod nohami. Pešiaci Bobo a Laba sa usilujú prežiť vo vrcholiacom šialenstve 90. rokov, keď sú výbuchy a streľba doslova na dennom poriadku.povedal pre TASR k novému románu jeho autor.Jozef Karika patrí k najúspešnejším a najobľúbenejším slovenským spisovateľom. Píše o všetkom, čo patrí k životu – aj o tých odvrátených stranách. Práve pre svoje trilery a horory sa stal populárny, no nesnaží sa šokovať za každú cenu. Jozef Karika vyštudoval históriu a filozofiu. Pracoval ako redaktor v televízii. Zameriaval sa najmä na politické a investigatívne reportáže. Je držiteľom Ceny Béla za najlepšiu hororovú poviedku a niekoľkých ďalších novinárskych i literárnych ocenení.Na literárnu scénu vstúpil Karika v roku 2001 ako kmeňový autor internetových stránok G.O.M. Debutoval knihou Zóny tieňa (2005), neskôr vydal publikácie Mágia peňazí (2007), KPMPZ (2007) a Brány meonu (2009). V USA vydal súbor esejí pod názvom Liber 767 (2009). V roku 2010 mu vyšla kniha V tieni mafie, rok nato V tieni mafie II: Čas dravcov a Nepriateľ štátu. Za romány V tieni mafie aj Čas dravcov získal ocenenie Zlatá kniha.Vo vydavateľstve Ikar mu vyšiel aj dvojdielny román Na smrť a Na smrť II – Bez milosti (2012, 2013) o priateľstve a láske, ktoré sa zmenili na smrteľnú nenávisť. Nasledovali horory Strach (2014), Tma (2015), Čierna hra: Vláda mafie (2015). Z tejto knihy vznikla aj audio kniha, ktorú načítal Peter Sklár. V roku 2016 vydal mysteriózny román Trhlina, z ktorého sa za rok predalo viac ako 21.000 výtlačkov a knihu nominovali do najlepšej desiatky prestížneho ocenenia Anasoft Litera a získal cenu čitateľov.