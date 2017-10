Vychádza prvý ilustrovaný román Kód 9.1.7 z pera Jozefa Banáša

Archívne foto. Jozef Banáš. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 3. októbra (TASR) – Na slovenský knižný trh prichádza prvý ilustrovaný román Kód 9.1.7 z pera Jozefa Banáša. Za účasti autora ho dnes večer predstavilo vydavateľstvo Ikar. Knihu na ceste k čitateľovi pokrstili budhistickým modlitebným mlynčekom a tibetskou budhistickou trúbou.Po výraznom úspechu kníh Kód 9, Kód 1 a Kód 7 sa čitateľovi do rúk dostáva ich súborné ilustrované vydanie. Vydanie ilustrovaného románu je na Slovensku ojedinelým počinom. Vďaka fotografiám, mapám, poznámkam, komentárom a vysvetlivkám sa môže stať čitateľ účastníkom autorovho putovania a nahliadnuť do krajín, kde sa príbehy Kódov zrodili. Navštíviť atraktívne prostredie Číny, Tibetu, Nepálu, Indie, Kašmíru, Vatikánu, Bhutánu, Sikkimu, Jeruzalema či Betlehema. Jedinečnú grafickú podobu románu dýchol akademický maliar Juraj Šramko.Jozef Banáš priniesol v Kódoch svoju životnú filozofiu, že všetko sa riadi zákonom rovnováhy. Rovnováhu medzi mužom a ženou hľadá v Kóde 9, medzi duchom a hmotou v Kóde 1 a medzi dobrom a zlom v Kóde 7. Kód 9 je však predovšetkým o tom, ako milovať, Kód 1 o tom, ako byť dobrým človekom, a Kód 7 o tom, ako byť šťastným. Autor verí, že popri dobrodružstve budú jeho texty aj motivačným čítaním, ktoré zmení pohľad čitateľov na život.povedal pre TASR Jozef Banáš a dodal:Slovenský Dan Brown už pracuje na ďalšom projekte.doplnil Banáš.Podľa jeho slov má veľký podiel na vydaní tejto trilógie generálna riaditeľka vydavateľstva Ikar Gabriela Belopotocká. Čo predchádzalo jej vydaniu?Jozef Banáš (1948) je slovenský spisovateľ, politik, diplomat, top manažér. V roku 2002 ho zvolili do parlamentu za liberálnu stranu ANO, v diplomacii dosiahol významné úspechy. V posledných rokoch je však predovšetkým úspešným spisovateľom, ktorý dokáže rozvíriť diskusie, zaujať svojím autorským štýlom, klásť provokatívne otázky. Literárna kritika o ňom hovorí, že naskočil do vlaku slovenskej literatúry v plnej rýchlosti. Avšak nie do vagóna, ale rovno do lokomotívy. Všetky jeho knihy publikované od roku 2006 niekoľkonásobne prekročili slovenský limit požadovaný na označenie bestseller. Pozoruhodné pritom je, že ide o romány s vážnou spoločenskou, politickou a religióznou tematikou. Patrí k najprekladanejším slovenským autorom, ktorého knihy získali množstvo ocenení. Viaceré jeho knihy preložili do nemčiny, češtiny, poľštiny, ukrajinčiny či do jazyka hindu.