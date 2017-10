Vychádza román Mäso z pera Arpáda Soltésza

Ilustračná snímka Foto: Dominika Zúborová Foto: Dominika Zúborová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) – Román s názvom Mäso a podtitulom Vtedy na východe z pera investigatívneho novinára Arpáda Soltésza prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. Za účasti autora vo štvrtok večer (5.10.) román predstavilo vydavateľstvo Ikar. Do života ho uviedli novinárka a spisovateľka Veronika Homolová Tóthová a herec Tomáš Maštalír.Čitateľa prenesie do deväťdesiatych rokov na východe Slovenska. Autor vo svojej románovej prvotine využíva svoje skúsenosti zo začiatku novinárskej kariéry. Publicista a bloger Jozef Kuric o Soltészovi v recenzii na jeho knihu napísal:uviedol pre TASR autor Arpád Soltész.povedala pre TASR Veronika Homolová Tóthová, autorka úspešného románu z minulého roka Mengeleho dievča.Arpád Soltész (1969) po skončení strednej školy emigroval, vrátil po roku 1989. Po návrate študoval tlmočníctvo a prekladateľstvo, našiel si prácu v novinách a štúdium nedokončil. Začínal v lokálnych a regionálnych novinách v Košiciach (Košický večer, Korzo, Korzár), kde sa už začal zaoberať aj zločinom, tajnými službami, privatizérmi, politikmi a ich vzájomnými väzbami. Od konca 90. rokov pracoval ako investigatívny reportér pre viaceré celoslovenské denníky a týždenníky. Potom odišiel do Bratislavy, v TV JOJ začínal v publicistickej relácii Črepiny, po jej zániku sa začal profilovať ako komentátor a glosátor. V nej pôsobí dodnes ako politický komentátor spravodajského portálu JOJ noviny.sk.