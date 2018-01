Východ USA očakáva najchladnejšiu noc vo svojej histórii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. januára (TASR) - Východnú časť Spojených štátov čaká najchladnejšia noc v histórii tamojších meteorologických záznamov. Očakáva sa, že v dôsledku arktického frontu tu klesnú teploty zo soboty na nedeľu až na mínus 35 stupňov Celzia, uvádza spravodajská stanica Sky News.Nepriaznivé počasie je zvýraznené snežením, vetrom so silou hurikánu a pobrežnými záplavami. V meste Boston vozidlá primrzli k zemi po tom, ako sa záplavová voda zmenila na ľad. Na niektorých miestach museli zachraňovať ľudí, ktorí sa následkom záľahy snehu nemohli dostať zo svojich domov.Vietor a studený vzduch sa budú presúvať cez daný región od oblasti stredoatlantických štátov do oblasti Nového Anglicka. Meteorológovia predpokladajú, že chladné počasie zostane v tomto regióne do konca nasledujúceho týždňa. Prírodný živel si vyžiadal už najmenej desať obetí na životoch.Extrémne chladné počasie sa vytvorilo v Mexickom zálive a vo štvrtok už spôsobovalo varovania pred snehovými búrkami a mimoriadny stav po celom východnom pobreží USA. Školy a obchody boli zatvorené, množstvo letov a vlakových spojov museli zrušiť. Bez elektriny zostali tisíce domácností.Podobnú situáciu zažíva aj východ Kanady. V provincii Nové Škótsko zaznamenali vietor s rýchlosťou 169 kilometrov za hodinu, zatiaľ čo na medzinárodnom letisku v Toronte v provincii Ontário bolo v piatok ráno 23 stupňov Celzia pod nulou. Išlo o najchladnejší 5. január v tejto lokalite od roku 1959.