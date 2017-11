Východoslovenská galéria predstaví prácu umelkyne Zuzany Žabkovej

Ilustračná snímka Foto: archív Filipa Kuliseva Ilustračná snímka Foto: archív Filipa Kuliseva

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 1. novembra (TASR) – Východoslovenská galéria v Košiciach bude od štvrtka 2. novembra miestom výstavy Zuzany Žabkovej s názvom Aj dnes bude zaujímavo. Kurátorka výstavy Lucia Gavulová informovala, že tento projekt voľne nadväzuje na tzv. performance And I Want To Remember All Your Shapes, ktoré autorka realizovala koncom septembra v inštitúte v nemeckom Giessene."Z neho vznikol videozáznam, ktorý bude ťažiskovým prvkom inštalácie vo Východoslovenskej galérii a z ktorého sa bude odvíjať samotná výstava.Obsah výstavnej prezentácie čerpá primárne z projektu komunitného experimentu skupiny ľudí, ktorý sa uskutočnil v auguste v belgickom Mechelene," objasnila Gavulová. Súčasťou dočasného života v skupine bolo vedenie si kolektívnych denníkov, na základe ktorých vznikol na záver scenár Tanje Šljivar, divadelnej dramaturgičky z Bosny a Hercegoviny, zachytávajúci esenciu experimentu."Názov výstavy Aj dnes bude zaujímavo predstavuje Zuzanin príspevok do denníka, ktorý doň zaznačila zakaždým, keď bola zvedavá, ako sa vyvinie aktuálny deň. Komentovala tým nepriamo spolužitie v komunite, ktoré sa líšilo v závislosti od okolností a bolo v podstate nepredvídateľné, podmienené vzájomnou interakciou a elastickým časom," objasnila kurátorka. Výstava naznačuje, aj v prenesení do košickej výstavy, otvorenú cestu, očakávania, súvisiace nielen s aktiváciou modelov medziľudských interakcií, ale aj podvedomia. "A na základe toho všetkého aj kontinuálny výskum pohybu, ktorý je konštantným, pretrvávajúcim záujmom Žabkovej tvorivého vyjadrenia," dodala Gavulová.Zuzana Žabková je vizuálna umelkyňa, tanečníčka a choreografka, ktorá študovala odbor intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2014 študuje v Institute for Applied Theatre Studies - CUP v Giessene odbor choreografia a performance. V roku 2016 sa zúčastnila na umeleckej rezidencii v Triangle Arts Association v New Yorku a bola štipendistkou programu danceWEB pod vedením Tina Sehgala. V roku 2013 bola a aktuálne opäť je finalistkou Ceny Oskára Čepana.