Východoslovenské vodárne: Ľudia si môžu zmeniť výšku zálohovej platby

Košice 9. februára (TASR) - Zákazníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s., sa môžu o svojich platbách v spoločnosti informovať a majú aj právo zmeniť výšku zálohovej platby. "uviedla dnes vodárenská spoločnosť v tlačovej správe.VVS konštatovala, že postupuje v súlade s platnou legislatívou, ktorá stanovila spôsob platieb od 1. januára 2017. "doplnila spoločnosť.VVS žiada zákazníkov, aby sa v prípade akýchkoľvek nejasností informovali o výške svojich zálohových platieb, o cenách vodného a stočného, o spôsobe fakturácie, kategorizácii odberných miest do tarifných skupín či spôsobe zúčtovania. Urobiť tak môžu prostredníctvom mailu na adrese zakaznik@vodarne.eu, prípadne písomne na adrese - Komenského 50, 042 48 Košice alebo telefonicky na Call centre v deviatich mestách východného Slovenska v čase od 7.00 do 17.00 h.Vodárenská spoločnosť začiatkom roka informovala odberateľov prostredníctvom SIPO lístkov o zmenách platieb za vodné a stočné. Všetky informácie o cenách, spôsobe uplatnenia ceny a spôsobe kategorizácie odberných miest do tarifných skupín sú dostupné aj v zákazníckej zóne na webstránke www.vodarne.eu.