Vychytávky, ktoré ovládli rok 2017: Mladí Slováci vymýšľajú robotov a dobýjajú s nimi párty aj v zahraničí!

Myšlienka o prvej vychytávke, ktorá sa bez pochýb stala súčasťou každej dobrej akcie, sa v hlavách jej tvorcov zrodila po poriadne bujarej firemnej párty. Mobily mali plné nezabudnuteľných selfičiek, vedeli však, že za krátko zostanú len „zapadnuté prachom“ v pamäti telefónov. Prečo si ich teda nevytlačiť a nezavesiť na nástenku? „Zamysleli sme sa a zistili, že by bolo fakt lepšie mať ich hneď. Poslať fotku niečomu, čo ti ju za pár sekúnd vypľuje. Tlačiť fotky po akcii v nejakom printshope sa nikomu nechce. Toto bol naozaj dobrý nápad, ktorý nás nakopol a ešte v ten deň sme sa pustili do práce,“ hovorí jeden z autorov Peter Šurín z agentúry Elite Solutions.Technologickí geekovia dali hlavy dokopy a zakrátko vznikol Botograf. Autori ho najprv otestovali na svadbe jedného z nich, ktorá sa konala v Chorvátsku. Poriadny balkánsky bašavel zvládol na jednotku a postupne začal dobýjať festivaly, párty či iné veľké aj malé akcie. Klasické fotobunky úplne odsunul na druhú koľaj. Botograf totiž nepozná žiadne hranice. Odfotiť sa môžete kdekoľvek, a to doslova.A ako Botograf vyzerá? Ide o chatbota - konverzačného robota ukrytého v skrinke z masívneho dreva, z ktorej návštevníci eventov len ťažko odtrhnú oči. Ohúri ich najmä retro dizajn, elegantné LED podsvietenie a veľký dotykový displej. Prístroj je prepojený s aplikáciou Messenger, prostredníctvom ktorej komunikuje s užívateľmi plynule ľudskou rečou. Stačí mu poslať fotografiu a on vám ju behom pár sekúnd vytlačí. Botograf bez problémov dokáže fungovať aj celý deň. Disponuje vymeniteľným zásobníkom až na 700 fotiek a dokáže vytlačiť až 3 fotky za minútu. Navyše, na tohtoročnej súťaži Digital Pie zožal obrovský úspech a jeho tvorcovia si odniesli Pie v kategórii Execution.Z dielne tej istej agentúry vyšiel aj tzv. DrinkBox. Robotický barman, vďaka ktorému sa viete na párty poriadne odviazať aj s noblesou. Funguje totiž na princípe hravého kvízu. DrinkBox vám naleje len vtedy, ak správne odpoviete na kvízové otázky. „Náš národný zvyk sme posunuli na vyššiu technologickú úroveň tak, aby z nej mohlo profitovať celé ľudstvo,“ hovorí Daniel Suchanovský, head developer z Elite Solutions.DrinkBox sa testoval najviac, ako inak, na Východe. Kvantitu vydržal, jemne sa doladila aplikácia, zmenil sa displej a vizuál. O jeho obľube nebolo pochýb, obrovský úspech zožal robotický barman v Amerike aj na rôznych konferenciách.Agentúra Elite Solutions sa chce zapísať do knihy technologických inovátorov ešte hrubšími písmenami. „Máme v pláne aj ďalšie vychytávky. Aktuálne sa pohrávame s myšlienkou kombinácie umenia a technológií,“ prezradil Peter Šurín. Pozíciu inovátora agentúra potvrdzuje aj pri vytváraní natívnych aplikácií. Smart riešenia a premyslené UX rozhrania sú jej doménou, čo kreatívci dokazujú najmä pri veľkých klientoch ako O2, Hyundai, ESET či Bioderma. Ich nadšenie a odbornosť padli na úrodnú pôdu a zo súťaže digitálneho marketingu Digital Pie 2018 si odniesli ocenenie Digital Nominee v kategórii Idea za Dobré dáta pre klienta O2 a Digital Pie za unikátneho Botografa.