Vydarená premiéra Ramsayho: Slováci zdolali v príprave Česko o 2 góly

Třinec 23. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v stredajšom prípravnom zápase v Třinci nad domácim Českom 2:0. Ich kanadský tréner Craig Ramsay si tak hneď v prvom stretnutí pripísal víťazstvo. Prvý gól strelil debutujúci Matej Paulovič v piatej minúte, v závere poistil víťazstvo do prázdnej bránky Patrik Svitana. Odveta je na programe vo štvrtok v Žiline o 17.00 h.



Česi boli na začiatku zápasu aktívnejší a Konrád musel zasahovať po 90-ich sekundách po dvoch strelách od modrej čiary. Prvá gólová príležitosť však prišla na druhej strane v 5. minúte. Matúš Sukeľ prihral na modrú čiaru nekrytému Matejovi Paulovičovi a ten svoj samostatný nájazd vyriešil bravúrne. Bartošák na jeho rýchly blafák do forhendu nestačil a Slováci viedli 1:0. Domáci mohli vyrovnať v presilovej hre, ale Konrád predviedol spoľahlivé zákroky po strele z medzikružia i následnej dorážke. V 15. minúte nedosiahol na Kašeho prihrávku Musil v prečíslení dvoch proti jednému, vzápätí mohol Zagrapan poslať Slovákov do kabín s dvojgólovým náskokom. Bartošák ale jeho strelu švihom vytesnil. V úplnom závere sa ešte vyznamenal Konrád po strele Stacha.



Aj do druhej tretiny vstúpili lepšie Česi. Korčuliarsky mali od Slovákov mierne navrch, z čoho pramenili aj ich šance. Konrád ale podržal svoj tím po strelách Šuláka i Tomášeka. Dve dobré príležitosti Slovenska prišli v 30. minúte, najskôr nedokázal Macík sám pred Bartošákom spracovať prudkú prihrávku Zagrapana, onedlho chcel prekvapivou myšlienkou ponúknuť Svitana gól Hudáčkovi. Puk však skončil v húštine tiel pred bránkou. Potom mali Česi výhodu presilovky, ešte predtým však Konrád zázračne vyrazil strelu Kašeho z medzikružia. Českú prevahu v druhej tretine zavŕšil tlak počas ďalšej početnej výhody, ale slovenský tím si udržal čistý štít.



Úvod tretej tretiny mierne zaskočil zaplnenú arénu. Najskôr sa oprel od modrej do strely Černák, odrazený puk Paulovič ideálne naservíroval Sukeľovi, Bartošák sa však vyznamenal dvoma zákrokmi po sebe. Paulovič sa onedlho po chybe domácich dostal do druhého samostatného nájazdu v stretnutí, tentoraz mu však na zakončenie chýbali sily. Úporná snaha domácich o vyrovnanie mohla priniesť ovocie v 51. minúte, osamotený Hanzl však mieril iba do Konráda. V závere zápasu siahol tréner Jandač k hre bez brankára, jeho zverenci však ponúkli po chybe gól Svitanovi, ktorý uzavrel skóre zápasu.

Česko - Slovensko 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Góly: Paulovič (Sukeľ), 60. Svitana (Hudáček). Rozhodovali: Šír, Hradil - Gebauer, Lederer (všetci ČR), vylúčení: 2:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 4914 divákov.



Česko: Bartošák - Dvořák, Šulák, Sklenička, Klok, Pyrochta, D. Musil, Kalina, Něměček - Kaše, P. Musil, Lenc - Indrák, Stach, Straka - Hanzl, Herman, Uher - Tomeček, Tomášek, Šťastný



Slovensko: Konrád - Černák, Mikuš, Čerešňák, Gernát, Holenda, Kotvan, Romančík, Brejčák - Kudrna, Hovorka, Nagy - Svitana, Hudáček, Tybor - Macík, Zagrapan, Buc - Paulovič, Sukeľ, Koyš



Hlasy o zápase:



Craig Ramsay, tréner SR: "Samozrejme, že ma víťazstvo proti silnému súperovi teší. Nie som však úplne spokojný s našou hrou, najmä v prvej tretine. Nula na konte Konráda je skvelá, nesmieme však na tom stavať. Čaká nás ešte veľa práce. Musím pochváliť spoluprácu mojich asistentov, veľmi mi pomohli."



Branislav Konrád, brankár SR: "Víťazstvo proti Čechom vždy poteší a rovnako aj nula na konte. Na nedostatok práce som sa sťažovať nemohol. Ale som v bránke na to, aby som chytil, čo pôjde na bránu."



.

Na snímke sprava Oldřich Kotvan (Slovensko), Petr Straka a David Stach (Česko) v súboji o puk v prípravnom zápase Česko - Slovensko 23. augusta 2017 v Třinci. Na snímke radosť slovenských hokejistov po góle Patrika Svitanu (uprostred) počas prípravnému zápasu Česko - Slovensko 23. augusta 2017 v Třinci. Na snímke zľava Ľubomír Višňovský, ktorý ma dočasne na starosti obrancov, Michal Handzuš, ktorý má dočasne na starosti útočníkov a tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa tešia po víťazstve 2:0 v prípravnom zápase Česko - Slovensko 23. augusta 2017 v Třinci. Na snímke tréner Slovenska Craig Ramsey počas prípravnému zápasu Česko - Slovensko 23. augusta 2017 v Třinci. Na snímke v popredí zľava slovenskí hokejisti Dávid Buc, Ladislav Nagy, Marek Hovorka, Radoslav Tybor a v pozadí zľava Ľubomír Višňovský, ktorý ma dočasne na starosti obrancov, Michal Handzuš, ktorý má dočasne na starosti útočníkov a tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas prípravnému zápasu Česko - Slovensko 23. augusta 2017 v Třinci. Na snímke v pozadí zľava Ľubomír Višňovský, ktorý ma dočasne na starosti obrancov, Michal Handzuš, ktorý má dočasne na starosti útočníkov a tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas prípravnému zápasu Česko - Slovensko 23. augusta 2017 v Třinci. Na snímke zľava tréner Slovenska Craig Ramsey, Radoslav Macík, Patrik Svitana a Libor Hudáček počas prípravnému zápasu Česko - Slovensko 23. augusta 2017 v Třinci.















Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR