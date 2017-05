Vydavateľ F. A. Brockhaus stál pri zrode dodnes známej encyklopédie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund/Bratislava 4. mája (TASR) – Nemecký vydavateľ Friedrich Arnold Brockhaus stál pri zrode vydavateľstva Brockhaus, ktoré je známe vydávaním slávnej encyklopédie. Narodil sa 4. mája 1772 v nemeckom Dortmunde. Vo štvrtok uplynie od jeho narodenia 245 rokov.Friedrich Arnold David Brockhaus bol synom obchodníka a dvorného radcu Johanna Adolfa Brockhausa. Na jeho želanie zanechal štúdium na gymnáziu a začal sa učiť za obchodníka. Neskôr sa usadil v holandskom Amsterdame, ktorý predstavoval spoločne s Hamburgom (Nemecko) vstupnú bránu pre britský tovar smerujúci do Európy a mladému podnikateľovi ponúkal široké možnosti.Šťastie sa od Brockhausa odvrátilo v roku 1804, kedy sa jeho obchody ocitli na bode mrazu. Vtedy mu prišla na um spásonosná myšlienka začať obchodovať s knihami. Keďže bol v Holandsku cudzincom a nemohol sa stať členom tunajšieho cechu kníhkupcov, niesol obchod spočiatku meno Rohloff and Co.Okrem kníhkupectva sa Brockhaus venoval aj vydavateľskej činnosti. Krátko po sebe založil liberálne noviny De Ster, vydávané v holandčine, mesačník Individualitäten aus und über Paris a beletristický štvrťročník Conservateur vydávaný vo francúzštine. Ani jeden z týchto projektov nemal veľký úspech a všetky periodiká postupne zanikli.Prelomom pre Brockhausa sa stala návšteva knižného veľtrhu v Lipsku (Nemecko) na jeseň v roku 1808. Za 1800 ríšskych toliarov tu kúpil práva na vydávanie nedokončeného Konverzačného lexikónu s ohľadom na časy súčasné, ktorého autormi boli Renatus Gotthelf Löbel a Christian Wilhelm Franke (lexikón bol pôvodne určený ženám). Brockhaus prišiel na myšlienku, že Lexikón by sa dal priebežne aktualizovať vydávaním dodatkov. Vznikol tak základ rozsiahlej encyklopédie, považovanej dodnes za jeden z najlepších sumárov vedomostí o vede, technike a dejinách ľudstva. Stručné články plné faktov, komplexný rozsah a dôraz na výstižnosť a aktualizáciu faktov boli ingredienciami, ktoré sa spolu s kvalitnými ilustráciami zaslúžili o popularitu tejto encyklopédie v prostredí vzmáhajúcej sa strednej vrstvy v nemecky hovoriacich krajinách.Literárni historici upozorňujú, že Brockhausa nemožno považovať za zostavovateľa konverzačného lexikónu, jeho zásluha spočíva v tom, že rozpoznal perspektívy nedokončeného Löbelovho a Frankovho diela a urobil z neho základ svojej encyklopédie.Friedrich Arnold David Brockhaus zomrel 20. augusta 1823 vo veku 51 rokov v nemeckom Lipsku. Vo vydávaní encyklopédie pokračovali jeho potomkovia.Súčasný majiteľ nakladateľstva, mediálny koncern Bertelsmann sa v roku 2013 rozhodol ukončiť vydávanie tlačenej formy Brockhaus Enzyklopädie, ktorá je naďalej publikovaná len vo verzii on line.