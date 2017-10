Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. októbra (TASR) – Rozšírené kompetencie Súdnej rady SR sa odrazia v jej rozpočte na rok 2018. Ten vzrastie o takmer tretinu, na 781.000 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý v stredu (4.10.) zverejnilo ministerstvo financií.Celkové výdavky Kancelárie Súdnej rady SR majú medziročne vzrásť o 180.000 eur (29,9 percenta).ozrejmila jej hovorkyňa Veronika Müller.Plnenie nových zákonných povinností je pre Kanceláriu Súdnej rady SR podľa hovorkyne spojené s výrazným navýšením výdavkov. Tie sú nevyhnutné na personálne, finančné a materiálno-technické zabezpečenie činnosti, napríklad v oblasti disciplinárnych konaní sudcov, hromadných výberových konaní na funkciu sudcu a hodnotenia sudcov.Časť potrebných prostriedkov bola vďaka operatívnemu prístupu ministerstva financií poskytnutá Kancelárii Súdnej rady SR formou rozpočtových opatrení už v tomto roku, priblížila Müller. "doplnila.Súdna rada sa vďaka zvýšenému rozpočtu bude môcť najmä personálne posilniť. Mzdové výdavky by mali vzrásť z 346.000 eur rozpočtovaných pre tento rok na 481.000 eur v roku 2018. Kapitálové výdavky má Kancelária Súdnej rady naplánované podľa návrhu rozpočtu na 5730 eur, medziročne sa nemenia. Použité by mali byť na nákup kancelárskej techniky.