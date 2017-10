Výdavky rezortu práce majú v budúcom roku dosiahnuť 2,34 mld. eur

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo práce dostane viac peňazí na financovanie svojich politík, ktorými sú najmä zvyšovanie zamestnanosti a znižovanie podielu ľudí ohrozených chudobou. V budúcom roku by totiž celkové výdavky rezortu mali predstavovať 2,34 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok celkové výdavky rezortu práce medziročne vzrastú o 89,3 milióna eur, teda o 3,96 %. Vyplýva to z dnes zverejneného rozpočtu verejnej správy na budúci rok.Výdavky rezortu práce predstavujú približne 2,6 % hrubého domáceho produktu a 6,6 % výdavkov rozpočtu verejnej správy. Tri najväčšie programy sa zameriavajú na sociálnu inklúziu, hlavne na podporu rodiny, pomoc v hmotnej núdzi a kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutým. Ďalej majú ísť zdroje na aktívne opatrenia trhu práce a prevádzkové výdavky.uvádza sa v návrhu rozpočtu.Rozpočtové zdroje kapitoly sa na rok 2018 navrhujú na úrovni 2,10 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok rastú o 96 miliónov eur. Vplyv na ne majú viaceré novely zákonov, ide o sociálne poistenie, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu ZŤP a zákon o službách zamestnanosti.V rámci kapitoly rezortu práce sú zabezpečené aj prostriedky na zvýšenie príspevku na opatrovanie. Medzi ďalšie opatrenia, ktoré rozpočet zohľadňuje, patria príspevok na dochádzanie za prácou, príspevok pri presťahovaní rodiny za prácou, zvýšenie príplatkov za prácu počas víkendu a sviatku či za prácu v noci. Rozpočet počíta aj so zavedením 13. a 14. platu, ako aj s oslobodením príjmov z dohôd dôchodcov.uvádza sa v návrhu rozpočtu. Tieto opatrenia by mali nadobudnúť účinnosť od 1. mája budúceho roka. S účinnosťou od 1. septembra 2018 sa predpokladá zvýšenie príspevku na opatrovanie.Ako ďalej vyplýva z návrhu rozpočtu, na sociálnu inklúziu sú rozpočtované zdroje v objeme 1,89 miliardy eur, na politiku zamestnanosti má ísť 268,4 milióna eur, na inštitucionálnu podporu 168,6 milióna eur a na informačné technológie 17,2 milióna eur.Napríklad na podporu rodiny má ísť v budúcom roku 741 miliónov eur. Prevažnú časť predstavuje prídavok na dieťa, na ktorý má ísť 315 miliónov eur, a rodičovský príspevok, na ktorý je vyčlenených takmer 373 miliónov eur. Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú na budúci rok rozpočtované v objeme 281 miliónov eur. Medziročne tieto výdavky rastú, čo súvisí práve s avizovaným rastom príspevku na opatrovanie.V oblasti politiky zamestnanosti sa chce rezort zamerať najmä na dlhodobo nezamestnaných, ale aj nízkokvalifikovaných ľudí, mobilitu na trhu práce, ale aj na marginalizované rómske komunity.píše sa v návrhu rozpočtu.