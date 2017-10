Výdavky rezortu vnútra by v budúcom roku mali dosiahnuť 2,4 miliardy

Na snímke vpravo podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák a vľavo minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. októbra (TASR) – Celkové výdavky Ministerstva vnútra (MV) SR by v roku 2018 mali dosiahnuť 2,4 miliardy eur. Oproti schválenému rozpočtu na tento rok je to nárast o 67,9 milióna eur, čo je 2,91 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes zverejnilo ministerstvo financií.Osobné výdavky sú rozpočtované na rok 2018 vo výške 1,02 miliardy eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 znamená nárast o 73,2 milióna eur.konštatuje sa v materiáli.Menej peňazí - 28 miliónov eur by malo ísť na kapitálové výdavky.výdavkov vo výške 25 milióna eur v roku 2017, ktoré boli použité na realizáciu stavieb a rekonštrukcie objektov," uvádza sa v materiáli.Na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti navrhuje rezort financií vyčleniť viac ako 713 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o takmer 50 miliónov eur.Tento podprogram zahŕňa bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie činnosti kriminálnej polície, finančnej polície, poriadkovej polície, dopravnej polície, mýtnej polície, inšpekčnej služby Policajného zboru, Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, železničnej polície, Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Nárast je spôsobený valorizáciou platov a zvýšením osobných výdavkov pre strážcov zákona.