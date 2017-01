Výherné automaty prinášajú Trnave ročne pol milióna eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Štefan Puškáš Ilustračná snímka Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Trnava 23. januára (TASR) – Mesto i poslanecký zbor sú pripravení zaoberať sa petíciou Sme za Trnavu bez hazardných hier, ktorú pred 12 dňami spustila Aliancia mladých Slovenska, ak ju organizátori doručia na radnicu. V prípade Trnavy, ak by vyhovela požiadavke petície, by išlo o stopnutie zhruba 150 výherných prístrojov vo viac ako 50 prevádzkach. Príjem z ich prevádzkovania prináša každoročne do mestskej pokladnice podľa hovorcu mesta Pavla Tomašoviča zhruba pol milióna eur."Bude potrebné zobrať to do úvahy," povedal pre TASR Tomašovič. Nejde, ako dodal, o malú sumu a ak by prišlo k zastaveniu činnosti výherných prístrojov, poslanecký zbor bude musieť hľadať cestu, ako tento výpadok príjmu eliminovať. "Táto daň je včlenená do celkového rozpočtu mesta, z ktorého sa vyčleňujú čiastky na financovanie činností vyplývajúcich mestu zo zákona, a tiež na investície podľa požiadaviek občanov či výborov mestských častí," dodal hovorca.V zozname prevádzok, ktoré mali licenciu do konca uplynulého roka, je do 30 herní, kde sa nachádza od dvoch do desiatich kusov výherných automatov, ďalšie sú v pohostinstvách alebo aj v bowling centre, zvyčajne po jednom až troch kusoch. Najviac prevádzok je v širšom centre Trnavy, nasleduje sídlisko Linčianska, potom Družba a Prednádražie.