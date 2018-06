Vyhlásili 2. kolo tendra na prevádzkovanie ambulantných pohotovostí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 1. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v piatok druhé kolo výberového konania na organizátorov ambulantných pohotovostí. Rezort v ňom hľadá prevádzkovateľov 47 ambulancií pre dospelých a 35 ambulancií pre deti a dorast, informuje na svojom webe. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 1. augusta.Ministerstvo vybralo v prvom kole podľa šéfky rezortu Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) prevádzkovateľov pre 40 percent siete pohotovostí. To kritizuje opozičná SaS, ktorá hovorí o zlyhaní ambulantných pohotovostí. Kalavská to odmieta, rovnako, že by o ich prevádzkovanie nebol záujem. Polovica žiadostí z prvého kola mala mať formálne nedostatky. Rezort s nimi preto bude komunikovať, aby chyby odstránili.Fungovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa mení od júla tohto roka. Na Slovensku by po novom malo byť viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a vyše 60 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. Má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť ambulantnej pohotovosti. Pevná sieť bude počas pracovného týždňa fungovať od 14.00 do 22.00 h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky.