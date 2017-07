Vyhorenú budovu Grenfell Tower v Londýne prekryjú ochranným plášťom

Horiaca 27-poschodová výšková budova Grenfell Tower. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. júla (TASR) - Torzo vyhorenej výškovej obytnej budovy Grenfell Tower v západolondýnskej štvrti Kensington zakryjú ochranným plášťom. Opatrenie má pomôcť vyšetrovateľom pri získavaní dodatočného dôkazového materiálu a zároveň zabrániť rozširovaniu prachu a popola do okolitej oblasti.Práce sa začnú do troch týždňov a vzhľadom na ich technickú náročnosť potrvajú približne do polovice jesene, informovala dnes spravodajská stanica BBC. Okolo stavby bude tiež postavené lešenie umožňujúce inštaláciu provizórneho výťahu vo vnútri torza veže, ktorým sa bude zvážať získaný materiál.Operácia by mala trvať do novembra, pričom z 33 bytov by bolo ešte možné získať osobné veci bývalých nájomníkov. Vyšetrovanie okolností ničivého požiaru zo 14. júna, ktorý si vyžiadal 80 mŕtvych, by sa malo skončiť v januári. K demolácii torza Grenfell Tower by mohlo eventuálne dôjsť koncom roku 2018.Britským vyšetrovateľom budú pomáhať experti, ktorí sa podieľali na pátraní po pozostatkoch a dôkazovom materiáli v ruinách Svetového obchodného centra v New Yorku po teroristických útokoch z roku 2001. Na akcii sa zúčastní 200 policajtov, ktorí budú musieť pretriediť 15 ton sutín, uviedla londýnska polícia.