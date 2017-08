Vyhostenie 2 islamistov je podľa nemeckého súdu zákonné aj bez útoku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lipsko 22. augusta (TASR) - Nemecký Spolkový správny súd so sídlom v Lipsku vyniesol dnes dve principiálne rozhodnutia, ktorými schválil vyhostenie podozrivých z teroristických aktivít. Súd zamietol totiž žaloby dvoch predpokladaných islamistov, považovaných v spolkovej republike za potenciálnu hrozbu, voči odsunu nariadenému dolnosaským krajinským rezortom vnútra.Bolo to po prvý raz, čo najvyšší nemecký správny súd rozhodol o odsune na báze paragrafu 58a zákona o pobyte. Predmetná legislatíva upravuje, že nariadenie o odsune cudzinca sa môže vydať bez predchádzajúceho vyhostenia, a to na základe prognózy opierajúcej sa o fakty a s cieľom odvrátiť osobitné ohrozenie bezpečnosti krajiny alebo teroristické nebezpečenstvo.Dolnosaské bezpečnostné orgány vnímajú oboch mužov vo veku 27 a 21 rokov, zadržaných počas februárovej razie v Göttingene, ako hrozbu pre bezpečnosť krajiny. Oboch považujú za sympatizantov tzv. Islamského štátu, ktorí pripravovali násilné trestné činy alebo dokonca teroristický útok s množstvom obetí. Rodáci z Nemecka vyrastali v spolkovej republike, medzičasom ich vyhostili do Alžírska, respektíve Nigérie.Spolkový správny súd nepresvedčila argumentácia ich právnych zástupcov, podľa ktorej neboli ich vyjadrenia o násilných trestných činoch mienené vážne a úrady ich dezinterpretovali.O oboch mužoch sa totiž vie, že patrili medzi salafistov, o Alžírčanovi navyše, že všeobecne inklinoval k použitiu násilia, o Nigérijčanovi, že pri chatovaní detailne uvažoval o spáchaní teroristického útoku.Dolnosaské ministerstvo vnútra vyhlásilo oboch mužov za nežiaduce osoby na časovo neobmedzené obdobie. O zákonnosti tohto rozhodnutia vynesie verdikt Správny súd v Göttingene.