Vyhrážky bombami si vo Švédsku vyžiadali evakuáciu dvoch vlakov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 9. februára (TASR) - Dve rôzne vyhrážky bombami si vyžiadali evakuáciu dvoch švédskych osobných vlakov a narušili dopravu na jednej z hlavných liniek v krajine. Informovala o tom dnes švédska polícia a železničné spoločnosti.Jeden vlak museli zastaviť a jeho 150 pasažierov odviedli von len niekoľko stoviek metrov od centrálnej stanice v pobrežnom meste Göteborg na juhozápade krajiny, uviedla polícia.Druhá hrozba bola zacielená na vlak smerujúci do metropoly Štokholm s približne 120 cestujúcimi. Vlak úrady zastavili a evakuovali na železničnej stanici v meste Södertälje, asi 40 kilometrov južne od metropoly.Na obe miesta vyslali odborníkov na zneškodňovanie bômb a polícia zastavila spoje na železničnej trati medzi Štokholmom a Göteborgom.Prípady spolu nesúviseli, oznámila polícia.Cestujúcich prvého spomínaného vlaku zaregistrovali a pred vystúpením z vozňov tam museli nechať batožinu. Pre Švédsky rozhlas to povedala pasažierka, podľa ktorej nebolo badať žiadnu paniku.uviedol hovorca prevádzkujúcej železničnej spoločnosti SJ.Hlavná trať medzi Štokholmom a Göteborgom je jednou z najrušnejších v krajine a zastavenie premávky do určitej miery postihuje električkovú dopravu v Göteborgu, ako aj prímestské vlaky v oblasti Štokholmu.Železničná spoločnosť MTR poslala do okolia Štokholmu autobusy, aby prepravili do cieľa cestujúcich regionálnych vlakov.