Vyjadrenie Asociácie záchrannej zdravotnej služby k medializovaným tvrdeniam Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

BRATISLAVA 27. septembra 2017 (WBN/PR) - Asociácia záchrannej zdravotnej služby , združujúca takmer všetkých poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS), sa ostro ohradzuje voči nepravdivým a verejnosť zavádzajúcim tvrdeniam Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, vysloveným v liste adresovanom ministrovi zdravotníctva. Ničím nepodložené tvrdenia, že poskytovatelia ZZS nedodržiavajú predpísané personálne obsadenie ambulancií ZZS a ohrozujú tak zdravie a život pacientov považuje Asociácia záchrannej zdravotnej služby dokonca za konanie hraničiace so šírením poplašnej správy.Poskytovatelia ZZS dávajú do pozornosti, že odvetvie ZZS je legislatívne jedna z najkomplikovanejších oblastí zdravotníctva, kde neexistujú na niektoré legislatívne otázky jasné výklady a usmernenia. Zároveň v oblasti poskytovania ZZS neraz požiadavky jednej legislatívnej normy idú proti požiadavkám iného predpisu. Napriek tomu sa poskytovatelia ZZS, štátni aj súkromní, už vyše desaťročia snažia v čo najvyššej možnej miere plniť všetky zákonné požiadavky a predpisy, vždy s dôrazom na práva pacientov.Nie náhodou, a práve zásluhou poskytovateľov ZZS, majú dnes sanitky záchraniek na Slovensku liekové a prístrojové vybavenie, ktoré v mnoho prevyšuje zákonné minimálne nároky a je plne porovnateľné s vybavením záchraniek kdekoľvek v Európskej únii. Poskytovatelia ZZS do takéhoto vybavenia investujú nad rámec zákonných požiadaviek, s cieľom poskytnúť pacientom záchraniek najvyššiu možnú kvalitu prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Za povšimnutie tiež stojí fakt, že mesačné platby od zdravotných poisťovní za poskytovanie ZZS sa od roku 2006 dodnes prakticky nezmenili (pre posádky záchranky s lekárom stúpli o 2 percentá; pre posádky záchranky bez lekára klesli o takmer 2 percentá), napriek tomu poskytovatelia ZZS v tomto období z vnútorných rezerv a úspor najviac zvýšili práve platy zdravotníckych záchranárov.Je pravda, že zabezpečiť dostatok zdravotníckych záchranárov pre pokrytie nepretržitých služieb v takmer 300 sanitkách ZZS na Slovensku je každým rokom ťažšie. Za tento stav je však priamo zodpovedná aj Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, pretože v roku 2013 komora na stretnutiach s MZ SR iniciovala a presadila zrušenie štúdia v odbore „zdravotnícky záchranár“ na strednej zdravotníckej škole s odôvodnením, že je v tom čase prebytok zdravotníckych záchranárov s vysokoškolským vzdelaním, a preto je stredoškolský záchranár nepotrebný. Práve na stredných zdravotníckych školách si záchranárske vzdelanie dopĺňali najmä vodiči záchraniek, ktorí už vtedy neraz dve aj tri desaťročia nepretržite pracovali v službách ZZS. Paralelne Slovenská komora zdravotníckych záchranárov presadila aj zastavenie prijímania nových zdravotných sestier do ambulancii ZZS, nakoľko malo byť v roku 2013 až 2014 na Slovensku priveľa zdravotníckych záchranárov. V roku 2016 však Slovenská komora zdravotníckych záchranárov už hovorí o nedostatku zdravotníckych záchranárov a následne v roku 2017 obviňuje poskytovateľov ZZS z nedodržiavania minimálneho personálneho obsadenia. Takéto konanie Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa v danom kontexte javí ako účelové.Poskytovatelia ZZS upozorňujú verejnosť na to, že v záchrankách okrem zdravotníckych záchranárov združených v Slovenskej komore zdravotníckych záchranárov pôsobia aj lekári, zdravotné sestry, zdravotnícki asistenti, sanitári a ďalší zdravotnícki aj nezdravotnícki pracovníci. Poskytovatelia ZZS vyslovujú ľútosť nad faktom, že neraz celoživotné úsilie týchto profesionálov je v týchto dňoch pošliapavané sebazviditeľňujúcimi, žiadnymi faktami nepodloženými aktivitami vedenia Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.

PhDr. Matej Polák, v.r.

prezident

Asociácia záchrannej zdravotnej služby

O AZZS:Asociácia záchrannej zdravotnej služby je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením poskytovateľov prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti - záchrannej zdravotnej služby. Založená bola v roku 2009, členstvo v nej je dobrovoľné a v súčasnosti združuje poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, ktorí prevádzkujú 274 bodov záchrannej zdravotnej služby (z celkových 280). Jej zakladateľmi boli Falck Záchranná a.s. a Záchranná služba Košice. AZZS zastupuje svojich členov a pri odbornej komunikácii tém a oblastí, ktoré súvisia so systematickým zvyšovaním kvality prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.