Vyjednávač Barnier predložil zásady dialógu o Írsku a Severnom Írsku

Michel Barnier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. septembra (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier dnes v Bruseli predstavil zásady Európskej komisie pre politický dialóg o Írsku a Severnom Írsku v rámci rokovaní so Spojeným kráľovstvom o riadenom odchode tejto krajiny z EÚ.V dnes predstavenom dokumente sa uvádza, že tzv. Veľkopiatková dohoda a všetky jej časti by sa po vystúpení Británie z Únie mali naďalej dodržovať a posilňovať. Takisto by sa malo uznať zachovanie spoločnej oblasti cestovania, ktorá zjednodušuje vzájomné kontakty medzi ľuďmi v Írsku a Severnom Írsku, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.Podľa Barnieraa zásadné otázky, ktoré treba zaručiť sú: prepojené politické inštitúcie na ostrovoch Veľkej Británie a Írska vytvorené Veľkopiatkovou dohodou budú aj naďalej vykonávať svoju činnosť; spolupráca sever-juh, čiže medzi Írskom a Severným Írskom, bude chránená vo všetkých relevantných sektoroch a v plnej miere sa zohľadní právo obyvateľov Severného Írska, ktoré nadobúdajú narodením, identifikovať sa ako občania Spojeného kráľovstva, Írska alebo oboch krajín.EÚ chce v prvej fáze rokovaní o brexite dosiahnuť spoločnú dohodu s Londýnom o dôsledkoch brexitu pre Veľkopiatkovú dohodu a spoločnú oblasť cestovania. Až keď sa dosiahne dostatočný pokrok aj v otázke zásad stanovených v dnešnom dokumente, diskusie oboch strán sa budú môcť presunúť do druhej fázy rokovaní, ktorej cieľom je nájsť "pružné riešenia", ktoré zabránia vytvoreniu pevnej hranici medzi Írskom a Severným Írskom.Podľa stanoviska eurokomisie tieto riešenia musia rešpektovať riadne fungovanie vnútorného trhu a colnej únie, ako aj integritu a účinnosť právneho poriadku EÚ.uviedol Barnier pred novinármi.Podľa jeho slov vychádza dnešný dokument z usmernení Európskej rady, ktoré prijalo 27 hláv štátov alebo predsedov vlád 29. apríla 2017, a zo smerníc Rady EÚ na rokovaniach z 22. mája 2017.Oba texty naznačujú potrebu nájsť "pružné a nápadité riešenia", ktoré rešpektujú integritu právneho poriadku EÚ. Rovnako aj uznesenie Európskeho parlamentu z apríla 2017 v procese brexitu uznáva jedinečné postavenie a osobitné podmienky írskeho ostrova.