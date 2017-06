Vyjednávač EP pre brexit: Mayovej ponuka plne negarantuje práva

Guy Verhofstadt Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. júna (TASR) - Za nedostatočný označil návrh britskej premiérky Theresy Mayovej na ochranu práv občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve europoslanec Guy Verhofstadt, ktorý je vyjednávačom EP pre brexit. Podobne sa vyjadril aj poľský minister pre európske záležitosti Konrad Szymanski a predseda Európskej komisie (EK) Jean Claude Juncker.Verhofstadt uviedol, žePrekážajú mu nejasnosti ohľadomktorý získali cudzinci z EÚ bývajúci v Británii viac ako päť rokov.Zatiaľ nie je dohoda na tom, či tento štatút bude platiť aj pre ľudí, čo prídu do Británie až do dňa reálneho odchodu krajiny zo spoločenstva, čo by sa malo stať realitou 29. marca 2019. Únia na tom trvá, Mayová zas navrhla, aby ľudia, ktorí prídu do Británie pred marcom 2019 boli zaradení do "tolerančného obdobia". Neskôr by sa mohli uchádzať o štatút usadenej osoby.Poľský minister pre európske záležitosti Konrad Szymanski uviedol návrh britskej premiérky jePredseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes uviedol, že prísľub britskej premiérky Theresy Mayovej ohľadne zaručenia práv občanov EÚ nepovažuje za dostatočný.Podľa belgického premiéra Charlesa Michela je ešte príliš skoro na hodnotenie návrhu Mayovej a Únia potrebujeTie by mohla Únia získať v pondelok, keď by mala britská premiérka predstaviť podrobnejší návrh týkajúci sa práv občanov po brexite.Dohoda o právach sa bude týkať troch miliónov občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. Recipročne by mala platiť po brexite dohoda v členských štátoch Európskej únie, kde žije momentálne 1,5 milióna občanov Spojeného kráľovstva.Vyjednávanie medzi Londýnom a Bruselom o brexite sa oficiálne začali tento týždeň v pondelok. Práva občanov obe strany označili za prioritu rokovaní.