Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu s Miroslavom Šatanom

Na snímke bývalý hokejový reprezentant Miroslav Šatan. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. mája (TASR) – Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) vo štvrtok jednohlasne vyslovili dôveru prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie.povedal po skončení zasadnutia generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček pre oficiálnu zväzovú stránku.Na 12. zasadnutí VV SZĽH predložili členovia organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi hodnotiacu správu šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj mimoriadne pozitívne.uviedol Valíček.VV SZĽH sa zaoberal aj hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017, prijal návrhy na nadchádzajúcu sezónu a rokoval o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži.vyhlásil Valíček.Výkonný výbor SZĽH ako najvyšší výkonný orgán SZĽH sa podľa pôvodného programu mal zaoberať aj hodnotením reprezentácie na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však nemohol na zasadnutí zúčastniť generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru odsúhlasili termín mimoriadneho zasadnutia. To sa uskutoční vo štvrtok 15. júna.