Vykurovacia sezóna sa blíži, treba sa na ňu pripraviť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Postupné ochladenie predznamenáva príchod vykurovacej sezóny. Koľko bude nakoniec jednotlivé domácnosti, ale i firmy stáť, nezávisí len od toho, aká bude nadchádzajúca zima tuhá. Dôležité je aj to, ako sa na ňu odberatelia energií pripravia."Čas na opatrenia smerujúce k vyššej efektívnosti vykurovania sa kráti, no ešte sa dá dosť stihnúť. Ak odberateľ túto otázku nepodcení, môže na účte za energie ušetriť aj niekoľko desiatok percent. Navyše sa vyhne viacerým problémom, ku ktorým môže počas vykurovacej sezóny dôjsť," upozorňuje energetický audítor spoločnosti MAGNA ENERGIA Vladimír Balaj.Každý by si mal skontrolovať tesnenie okien a dverí. Zle utesnené okná a dvere môžu zvýšiť účty za vykurovanie až o pätinu. Teplo totiž zbytočne uniká do okolia až do tej miery, že niekedy sa dokonca oplatí vymeniť staré okná a dvere za nové. Problémom môže byť aj poškodené alebo opotrebované tesnenie aj na novších oknách a dverách. Preto sa ho oplatí pred zimou skontrolovať a v prípade potreby vymeniť."Namontujte si na radiátory termoventily, ktoré dokážu ušetriť vyše 10 % nákladov na kúrenie. Radiátory nebudú vďaka nim zbytočne zapnuté, napríklad keď si miestnosť vykúrite varením alebo vďaka skleníkovému efektu počas slnečného dňa," radí Balaj.Podľa neho tí, ktorí majú vlastné kúrenie, napríklad v rodinných domoch, by mali pravidelne servisovať kotol. Ak kotol trpí poruchami, znižuje sa tým jeho efektivita a zbytočne sa prichádza o peniaze. Podobne ako pri oknách je niekedy vhodné zvážiť výmenu kotla za nový, efektívnejší. Úspora v závislosti od veku energetickej efektívnosti starého kotla môže výrazne presiahnuť úroveň 10 % z účtu za kúrenie."Ak kúrite plynom, nemali by ste zabudnúť na revíziu vášho plynového zariadenia. Cieľom je zabezpečiť jeho bezpečnú a bezporuchovú prevádzku. Nie náhodou revízie odberných plynových zariadení vyžadujú aj poisťovne. Keď v prípade poistnej udalosti nemáte revíznu správu, poisťovňa nemusí prikročiť k poistnému plneniu. Vzniknutú škodu teda nepreplatí," upozorňuje Balaj. Údržbu potrebuje aj komín. Podľa aktuálne platnej vyhlášky sa termíny líšia podľa výkonu spotrebiča, jeho typu, ako aj typu komína. Revíziu tak treba vykonať raz za 2 až 12 mesiacov.