VÝLET GALAXIOU: Vedci vytvorili 360-stupňové video Mliečnej dráhy

Keď sa v jednom z dokumentov pýtali vedcov, ktorá galaxia sa im páči najviac, zarezonovala medzi nimi jedna odpoveď. Americký fyzik a popularizátor vedy Michio Kaku povedal: „ Mliečna cesta, pretože je to náš domov.“





Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) len pred pár dňami zverejnil na svojej stránke jedinečné video. Ide o virtuálnu prehliadku naprieč našou domovskou Galaxiou.Slnečná sústava sa nachádza približne 26 000 svetelných rokov od stredu Galaxie v blízkosti vnútorného okraja galaktického ramena Orióna. Kým naše oči sotva uvidia slabšie hviezdy na nočnej oblohe, dômyselné zariadenia sa vedia pozrieť skutočne ďaleko. Pomocou výkonných prístrojov sme schopní zaznamenať svetlo v rôznych formách – od infračerveného až po röntgenové žiarenie.Virtuálna prechádzka Galaxiou je zložená z pozorovaní röntgenového observatória Chandra, ktoré nesie meno indického astrofyzika Subrahmanyana Chandrasekhara. Vedec sa vo svojej práci zameriaval na výskum vývojových štádií hviezd.Vo videu môžete zazrieť aj obrovských hviezdnych obrov. Ide o tzv. Wolf-Rayetove hviezdy, ktorých mohutné výtrysky plynu prúdia naprieč vesmírom. V našej Galaxii sa nachádza približne 150 takýchto gigantov.Astronómovia ich so záujmom skúmajú a ich cieľom je pochopiť, ako reagujú s najvýznamnejším obyvateľom galaktického stredu – so supermasívnou čiernou dierou, označovanou ako Sagittarius A. Ak si trpezlivo prejdete celé video, určite ju nájdete.Ešte jedna zaujímavosť na záver. Približne o tri až štyri miliardy rokov zažije náš "domov" nevyhnutné stretnutie s inou galaxiou. Zrazíme sa s naším susedom - Galaxiou Androméda a bude to parádne divadlo, hoci sa predpokladá, že Slnko, ani iné hviezdy sa vzájomne pôsobením gravitačných síl neroztrieštia. Vznikne ale množstvo jasnejších hviezdokôp.Zdroj: NASA