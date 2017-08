Vyliečený sokol rároh sa vrátil do prírody

Na snímke veterinárny lekár Ladislav Molnár ukazuje krídlo sokola rároha v rehabilitačnej stanici v Rozhanovciach 25. augusta 2017 pred vypustením do prírody. Foto: FOTO TASR - František Iván Foto: FOTO TASR - František Iván

Na snímke sokol rároh v rehabilitačnej stanici v Rozhanovciach 25. augusta 2017 pred vypustením do prírody. Foto: FOTO TASR - František Iván Foto: FOTO TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. augusta (TASR) - Po úspešnej rehabilitácii dnes v Gyňove v okrese Košice - okolie do prírody vypustili mladého sokola rároha. Ide o jeden z najvzácnejších druhov našej krajiny. Sokola našiel neďaleko hniezda, z ktorého vyletel, člen Ochrany dravcov na Slovensku - Raptor Protection of Slovakia (RPS) Jozef Mihók. Ďalší člen RPS Ján Lipták odovzdal sokola do odbornej opatery. Po úspešnej rehabilitácii bol sokol pripravený na vypustenie.Podľa PR manažérky RPS Martiny Brinzíkovej Badidovej na Slovensku hniezdi len niečo vyše 30 párov sokola rároha. Z tohto počtu je do desať hniezd vo východnej časti krajiny. V roku 2017 vychovali 27 mláďat.vysvetlila Brinzíková Badidová.hovorí Ján Lipták a Jozef Mihók, ktorí sa venujú monitoringu sokola rároha na Slovensku.Na Klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat sa sokola ujal jej prednosta Ladislav Molnár.povedal Molnár.Jednou z možných príčin zranenia je náraz do prekážky, ktorou mohlo byť aj elektrické vedenie. Vtáky do drôtov často narážajú počas lovu potravy alebo keď sú zamestnaní inou činnosťou, ktorá znižuje ich pozornosť.dodala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.Tento prípad je už druhou tohtoročnou záchranou. Koncom júna sa podarilo Liptákovi vyliečiť a vypustiť mláďa sokola rároha s vážnou chorobou, ktorej podľahli ďalší dvaja jeho súrodenci.