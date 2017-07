Vylúčenie Sagana šokovalo aj Armstronga! Tour de France 2017 prišla o najväčšiu hviezdu!

S radikálnym rozhodnutím komisárov „starej dámy“ absolútne nesúhlasil a uviedol, že preteky prišli o najväčšiu hviezdu.

Slovenský cyklista Peter Sagan bol po utorňajšej 4. etape 104. ročníka Tour de France diskvalifikovaný pre nebezpečné počínanie počas šprintu, pri ktorom prišiel k úrazu Brit Mark Cavendish.

Lance Armstrong má na radikálny krok rozhodcov jasný názor: „Nesúhlasím! Absolútne nesúhlasím! Mal byť potrestaný penalizáciou a nie vylúčený. Nie som jeho fanúšikom, ale s tým nemôžem súhlasiť,“ nechápavo krútil hlavou, pričom akoby až stratil slová.

„Toto je príliš. Sú tu veci, s ktorými môžeme a nemusíme súhlasiť, ale on (Sagan) je najväčšia hviezda pretekov. Ak sa na to pozrieme vo všeobecnosti, tak preteky práve prišli o najväčšiu hviezdu,“ vyhlásil bez náznaku pochybností kontroverzný Američan.

„Fanúšikovia ho milujú. Tie jeho jazdy na zadnom kolese, výzor, fúzy, brada, všetko. Ale on je vo väčšine faktorov tou najväčšou hviezdou tohto športu,“ opäť zdôraznil Armstrong a dodal: „Ja skrátka nedokážem uveriť, že ho vykopli z Tour de Franca. Jednoducho tomu nemôžem uveriť. Totálne to pos*ali.“

„Nikdy som nebol šprintérom, takže tak nedokážem ani myslieť. Medzi šprintérmi sú chlapci, ktorí sú čistí, že nejdú lakťami a nerobia zlé vecí, a sú tam aj takí, ktorí robia všetko. Vystrčia aj nohu, aby vás odkopli. Vždy to vidíte, že sa tam niečo deje, ale môj názor je, že Sagan nie je 'špinavým' jazdcom,“ povedal Armstrong.

„Videli ste ho aj krátko po etape. Všetci sme to videli. Hneď šiel do autobusu za Markom Cavendishom, aby sa na neho pozrel, či je v poriadku a ako to s ním vyzerá. Niektorí za tým možno videli, že to bolo chytré, 'politické' alebo premyslené… to si ale nemyslím,“ vysvetľoval ďalej 45-ročný Texasan.

„So 100-percentnou istotou môžem povedať, že ten lakeť za pád (Cavendisha) nemohol. Ak si to pozriete v rýchlosti, v reálnom čase, môže to tak vyzerať, že ten lakeť za to mohol. Ale nemohol. Ten pád bol v tom momente už v procese,“ dodal Lance Armstrong.