Výmena názorov v kuchyni v Nižnom Hrušove sa skončila zabitím

Nižný Hrušov 28. decembra (TASR) - Polícia obvinila zo zločinu zabitia 35-ročného muža z obce Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese. TASR o tom dnes informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová.Podľa jej slov došlo v pondelok (26.12.) vo večerných hodinách v kuchyni rodinného domu v uvedenej obci k fyzickému napadnutiu 60-ročného Miroslava. Obvinený ho mal pod vplyvom alkoholických nápojov udrieť päsťou do oblasti nosa a dlaňou po tvári. "priblížila hovorkyňa s tým, že v dôsledku zranení ho previezli do vranovskej nemocnice, kde na druhý deň zomrel.Útočníka policajti zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.dodala Migaľová.