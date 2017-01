Výmena stráží pred Buckinghamským palácom bude vo fixných dňoch

Buckinghamský palác Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. januára (TASR) - Londýnsky Buckinghamský palác zmení jednu zo svojich najdlhších tradícií; výmena čestnej stráže sa bude konať v jesennom a zimnom období v pevne stanovené dni. Opatrenie je podnietené obavami po nedávnom krvavom teroristickom útoku na vianočných trhoch v Berlíne.Turistami obľúbená vojenská procedúra pred sídlom britskej kráľovnej, ktorá sa zvyčajne koná každý druhý deň od augusta do marca, bude teraz v danom období realizovaná v stanovené dni - konkrétne v pondelok, stredu, piatok a nedeľu, informoval dnes denník The Guardian. Posunie sa aj čas výmeny, a to z 11.30 h na 11.00 h.Tisícky turistov každoročne smerujú k Buckinghamskému palácu, aby uvideli vojakov v červených uniformách a kožušinových čapiciach, ako pochodujú za zvukov vojenskej kapely. Rituál patrí k najpopulárnejším atrakciám Londýna.Hrozba terorizmu je v Británii momentálne "vážna", čo značí vysokú pravdepodobnosť útoku. Zmeny v jesennom a zimnom programe výmeny stráží začnú platiť 16. januára. Zavedenie fixných dní a skoršieho času má zmierniť narušenie dopravy pri uzávierkach ciest v okolí Buckinghamského paláca, ktoré tvoria súčasť bezpečnostných opatrení prijatých po decembrovom útoku v Berlíne.Bezpečnosť sídla britskej panovníčky bude posilnená i rozmiestnením bariér, ktoré majú zabrániť prípadnému prieniku útočiaceho vozidla.