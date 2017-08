Výmena stráží sa nekoná: Najlepším hokejistom SR je opäť Marián Hossa

Na archívnej snímke Marián Hossa. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Hokejista roka 2017: 1. Marián Hossa, 2. Andrej Sekera, 3. Peter Budaj, 4. Richard Pánik, 5. Tomáš Tatar

Najlepší hráč do 20 rokov (cena Pavla Demitru): 1. Martin Fehérváry, 2. Adam Ružička, 3. Adam Liška

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): 1. Peter Budaj, 2. Marek Čiliak, 3. Jaroslav Halák

Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): 1. Andrej Sekera, 2. Zdeno Chára, 3. Michal Sersen

Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): 1. Marián Hossa, 2. Richard Pánik, 3. Tomáš Tatar

Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): 1. Vladimír Országh, 2. Norbert Javorčík, 3. Milan Jančuška

Najlepší rozhodca (cena Juraja Okoličányho): 1. Vladimír Baluška, 2. Jozef Kubuš, 3. Peter Šefčík

All-Star tím Tipsport Ligy 2016/2017: Jason Bacashihua (HC'05 Banská Bystrica) - Matthew Maione (HC'05 Banská Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) - Tomáš Surový (HC'05 Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina), Ladislav Nagy (HC Košice)

Najlepší strelec Tipsport Ligy 2016/2017: Ladislav Nagy (HC Košice)

Najproduktívnejší hráč Tipsport Ligy 2016/2017: Marek Hovorka (MsHK Žilina)

Najlepší nováčik Tipsport Ligy 2016/2017: Matúš Sukeľ (HK 32 Liptovský Mikuláš)

Cena Fair Play (Cena Michala Polóniho): Hráči Akadémie Igora Libu

Najproduktívnejší hráč 1. hokejovej ligy 2016/2017: Oliver Jokeľ (HC Prešov Penguins)

Najlepší strelec 1. hokejovej ligy 2016/2017: Michal Kokavec (HC Prešov Penguins)

Najlepší obranca 1. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Škápik (HK Skalica)

Najproduktívnejšia hráčka ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov)

Najlepšia strelkyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov)

Najlepšia obrankyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Janka Čulíková (ŽHK Poprad)

Najproduktívnejší hráč 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske)

Najlepší strelec 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske)

Najlepší obranca 2. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Buraľ (MHK Humenné)

Najproduktívnejší hráč Extraligy dorastu 2016/2017: Ruslan Ischakov (HK Gladiátor Trnava)

Najlepší strelec Extraligy Juniorov 2016/2017: Maroš Surový (HC'05 Banská Bystrica)

1994 Oto Haščák

1995 Peter Šťastný

1996 Jaromír Dragan

1998 Istropolis, Bratislava Peter Bondra

1999 Holiday Inn, Bratislava Pavol Demitra

2000 Forum, Bratislava Miroslav Šatan

2001 Istropolis, Bratislava Miroslav Šatan

2002 Divadlo Andreja Bagara, Nitra Peter Bondra

2003 Istropolis, Bratislava Peter Bondra

2004 NTC, Bratislava Miroslav Šatan

2005 Crowne Plaza, Bratislava Ľubomír Višňovský

2006 Crowne Plaza, Bratislava Marián Hossa

2007 SND, Bratislava Marián Hossa

2008 Historická budova SND, Bratislava Marián Hossa

2009 Steel Arena, Košice Zdeno Chára

2010 Hotel Bonbón, Bratislava Marián Hossa

2011 Hotel Bonbón, Bratislava Zdeno Chára

2012 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára

2014 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Gáborík

2015 galavečer sa nekonal Marián Hossa

2016 galavečer sa nekonal Andrej Sekera

2017 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Hossa

Bratislava 9. augusta (TASR) - Hokejistom roka 2017 sa stal Marián Hossa. Útočník Chicaga Blackhawks triumfoval v ankete šiestykrát v kariére, keď uspel pred vlaňajším víťazom Andrejom Sekerom a tretím Petrom Budajom. Výsledky ankety vyhlásili v stredu na ceremoniáli v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave.Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) usporiadal slávnostné odovzdávanie cien opäť po dvoch rokoch. Okrem výsledkov v hlavnej kategórii sa verejnosť dozvedela aj mená ocenených za extraligu, druhú ligu, extraligu žien, juniorov a dorast.povedal v úvodnom príhovore generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček.Hossa ovládol anketu aj v rokoch 2006, 2007, 2008, 2010 a 2015 a v tomto roku sa stal zároveň aj najlepším útočníkom. Tridsaťosemročný hokejista však v budúcoročnej ankete prvenstvo neobháji, pretože pre zdravotné problémy vynechá celú sezónu 2017/18. Za najlepšieho brankára vyhlásili Petra Budaja z Tampy Bay Lightning, ktorý podstatnú časť ročníka odchytal v Los Angeles Kings. Titul najlepšieho obrancu obhájil Andrej Sekera. Triumfy v ankete obhájili aj najlepší tréner Vladimír Országh, ktorý doviedol HC'05 iClinic Banská Bystrica k titulu majstra Slovenska, a Vladimír Baluška ako najlepší rozhodca. Cenu za najlepšieho hokejistu do 20 rokov získal Martin Fehérváry. Kapitán reprezentácie do 18 rokov z majstrovstiev sveta 2017 v Poprade a Spišskej Novej Vsi triumfoval pred svojím spoluhráčom Adamom Ružičkom.Za najlepšiu hokejistku vyhlásili skúsenú útočníčku Janu Kapustovú. Už tradične vybrali aj All Star tím Tipsport Ligy, ktorý tvoria brankár Jason Bacashihua (HC'05 iClinic Banská Bystrica), obrancovia Matthew Maione (HC'05 iClinic Banská Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) a útočníci Tomáš Surový (HC'05 iClinic Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina) a Ladislav Nagy (HC Košice).Cenu Fair Play získala tento rok Akadémia Igora Libu. Jej hráči sa fyzicky zastali rozhodcu, ktorého po stretnutí na EasterCupe v českom Moste napadli hráči bieloruského HC Brest.V ankete Hokejista roka hlasovali odborná verejnosť, novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári a tréneri. Prvýkrát sa hlasy v ankete nezbierali pomocou hlasovacích lístkov, ale elektronicky.