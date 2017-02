Vymenovanie nového veľvyslanca USA pri EÚ musia schváliť inštitúcie EÚ

Na archívnej snímke je Ted Malloch. Foto: www.facebook.com Foto: www.facebook.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. februára (TASR) – Nový veľvyslanec USA pri EÚ bude na nástup do úradu potrebovať súhlas od štyroch únijných inštitúcií, uviedla dnes Európska komisia (EK). Prezident USA Donald Trump do funkcie zrejme navrhne Teda Mallocha, ktorý na adresu Únie nešetrí kritikou, za čo sa v Bruseli môže dočkať odmietnutia.Hovorca EK Alexander Winterstein dnes čelil sledu otázok súvisiacich s procesom schvaľovania nového veľvyslanca USA pri EÚ. Veľvyslanca musí odobriť EK, Európska rada, členské štáty Únie, teda Rada EÚ, a Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ktorú vedie šéfka únijnej diplomacie Federica Mogheriniová.Pri otázke novinára, či stačí nesúhlas jednej z menovaných inštitúcií na to, aby to zabránilo vymenovaniu navrhovaného veľvyslanca do funkcie, hovorca EK povedal:Prezident USA Donald Trump koncom januára avizoval, že do funkcie zrejme vymenuje Teda Mallocha. Ten okrem iného uviedol, že. Kritizoval Európsku komisiu a jej predsedovi Jeanovi-Claudovi Junckerovi odkázal, že vyzerá akoPo uvedených vyjadreniach sa voči plánu navrhnúť do funkcie Mallocha zdvihol odpor v Európskom parlamente (EP). Tamojší líder liberálov Guy Verhofstadt sa preto listom obrátil na predsedu EK Junckera a predsedu Európskej rady Donalda Tuska, v ktorom uviedol, že Malloch napáda európske hodnoty a podporuje rozpad EÚ.Doterajší americký veľvyslanec Anthony Gardner musel opustiť svoj post 20. januára, v deň nástupu Donalda Trumpa do úradu, hoci doteraz veľvyslanci zostávali vo funkcii ešte niekoľko týždňov alebo mesiacov po zmene prezidenta. Trump zatiaľ oficiálne meno jeho nástupcu neohlásil.