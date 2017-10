Vynálezca podozrivý z vraždy novinárky najnovšie tvrdí, že sa otrávila

Na archívnej snímke z 28. decembra 2015 portrét švédskej novinárky Kim Wallovej v Trelleborgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 30. októbra (TASR) - Dánsky vynálezca Peter Madsen, ktorý je podozrivý z vraždy švédskej novinárky Kim Wallovej, opäť zmenil svoju výpoveď, pokiaľ ide o nejasné okolnosti jej smrti po tom, ako sa v auguste spoločne vydali na plavbu ponorkou.Po odvolaní počiatočného tvrdenia, že Wallovú vysadil na malom ostrove, najnovšie netrvá ani na verzii, podľa ktorej pasažierke spadol v ponorke na hlavu ťažký poklop. Namiesto toho Madsen teraz tvrdí, že sa na palube otrávila oxidom uhoľnatým, informovala v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie kodanskej polície.Wallovú spočiatku vyhlásili za nezvestnú, po viac ako desiatich dňoch však vylovili z mora pri dánskom pobreží jej trup, od ktorého boli úmyselne oddelené hlava a končatiny. Neskôr sa podarilo nájsť i ďalšie časti tela, na ktorom sa našli bodné rany, avšak nijaké stopy po údajnom zásahu poklopom.Polícia na margo najnovšej Madsenovej výpovede uviedla, že bude požadovaťVynálezca a majiteľ spomínaného plavidla sa v pondelok priznal, že telo novinárky rozštvrtil, naďalej však popiera, že by bol vrahom. Podľa DPA súhlasil s tým, že vo vyšetrovacej väzbe zostane "dobrovoľne" až do 15. novembra, teda o dva týždne dlhšie, ako bolo pôvodne stanovené. O predĺžení väzby mal pôvodne v utorok rozhodovať príslušný súd.Kodanský súd určil termín začiatku procesu s Madsenom na 8. marca 2018. Podľa predbežného plánu majú pojednávania prebiehať do 25. apríla.Wallovú (30) naposledy videli 10. augusta večer, ako nastupuje v Kodani do ponorky patriacej Madsenovi (46), ktorá sa následne potopila, čo podľa vyšetrovateľov mohlo byť dôsledkom úmyselného konania. Po nezvestnej novinárke pátrali policajti a dobrovoľníci z Dánska i susedného Švédska.Príčinu smrti Wallovej sa zatiaľ nepodarilo určiť, voči Madsenovi však už dávnejšie vzniesli predbežné obvinenie zo zabitia a zneuctenia ľudských pozostatkov.