Vynikajúca slovenská herečka Božidara Turzonovová dnes jubiluje

Bratislava 27. mája (TASR) - Za desiatky rokov pôsobenia v hereckej brandži sa Božidara Turzonovová vyprofilovala na vynikajúcu slovenskú herečku. Svoje profesionálne skúsenosti odovzdáva i svojim študentom. V nedeľu 28. mája sa dožíva 75 rokov.Narodila sa 28. mája 1942 v bulharskej Sofii, ale vyrastala na Slovensku. Už od detstva účinkovala v detských dramatických skupinách a celý svoj život venovala hereckému umeniu v rôznych podobách.Herectvo vyštudovala na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave v roku 1963. Hneď ju prijali za členku Činohry Slovenského národného divadla (SND). Dnes už popredná členka tejto scény prežila na jej doskách desiatky rokov a zahrala množstvo nezabudnuteľných úloh. Účinkovala v hre Inkognito (1964), Najdúch (1966), Strach z pekla (1968), Dobrodružstvo pri obžinkoch (1970), Na skle maľované (1974), Miliónový Marco (1975), Kráľ jeleňom (1978), Jožko Púčik a jeho kariéra (1986), Čaj u pána senátora (1991), Mastný hrniec (1996), Ženský zákon (1996), Liliom (1999).Božidara Turzonovová patrí aj medzi prvé dámy filmového umenia. Jej filmografia sa skladá z nespočetného množstva postáv, ktoré stvárnila na slovenskom a československom striebornom plátne a v televíznych inscenáciách už od roku 1961. Vtedy debutovala filmom Most na tú stranu režiséra Vladislava Pavloviča. Pri nakrúcaní snímky stretla aj svoju životnú osudovú lásku. Fešák európskeho formátu Jozef Adamovič tam hral s ňou. "Ja som sa na koňoch zaplietla s Adamovičom. A to bol celý príbeh môjho života," spomenula herečka v jednom z publikovaných rozhovorov.Veľa postáv vytvorila práve v českých filmoch. Najslávnejšiu filmovú postavu stvárnila vo filme režiséra Jiřího Krejčíka, postavu opernej divy Emy Destinovej v životopisnej snímke Božská Ema (1979). Účinkovala aj vo filmoch Penelopa (1977), Anděl s ďáblem v těle (1983) a Anděl svádí ďábla (1987) a v iných. Hrala vo filme Dušana Rapoša Suzanne (1996) a Martina Šulíka Orbis Pictus (1997).Nevyhýba sa ani televíznym seriálom. Tvorcovia v Česku si ju vybrali do televízneho seriálu Letiště (Letisko, 2006) a na Slovensku do seriálu Vivat Beňovský (1975), Život bez konca (1982), Zborovňa (1999), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Panelák (2008) alebo Zlomok sekundy (2011).Na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave začala učiť v roku 1984. V marci 1999 ju vymenovali za profesorku. V rokoch 1999-2001 bola dekankou Fakulty dramatických umení Akadémie umení (AU) v Banskej Bystrici. Od začiatku existencie filmového festivalu Art Film Trenčianske Teplice je jeho čestnou predsedníčkou a v roku 2002 si z neho odniesla cenu Hercova misia. Svoje herecké umenie prezentuje aj na umeleckých podujatiach Nadácie pre výskum rakoviny.Dramatická umelkyňa získala aj ďalšie ocenenia. Držiteľkou prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo sa stala v roku 1997. Prezident SR Ivan Gašparovič herečke udelil v januári 2008 Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj SR. Umelkyňa je čestnou riaditeľkou Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Cinematik v Piešťanoch. Slovenská verejnosť 11. marca 2017 spoznala víťazov 17. ročníka ankety OTO (Osobnosť televíznej obrazovky) za rok 2016. Do Siene slávy uviedli herečku Božidaru Turzonovovú, ktorú diváci odmenili zaslúženým standing ovation.